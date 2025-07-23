Карта Польши изменится в 2026 году: будут новые границы и города

Министерство внутренних дел и администрации Польши постановило, что в 2026 году территориальное деление страны изменится. В частности возникнет 6 новых городов и изменятся границы некоторых гмин.

МВДиА подготовило постановление, которое внесет ряд изменений в территориальное деление Польши. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Что изменится в Польше в 2026 году?

Карта Польши меняется регулярно, прежде всего из-за появления новых городов. Поэтому это нормальный процесс.

С 1 января 2026 года городами станут: Станиславов, Малкиня Гурна и Старозребы в Мазовецком воеводстве, Янув Подляский в Люблинском воеводстве, а также Бранице в Опольском воеводстве и Янув в Силезском воеводстве.

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Также в Польше изменятся границы местного самоуправления. Это касается гмин Ритро и Пивница Здруй, Зембожицета Стрыш, Неполомице и Клай в Малопольском воеводстве, гмин Закшев и Радом в Мазовецком воеводстве, а также гмин Радзьонкув и Пекары Шленские в Силезском воеводстве.

Кроме того, границы некоторых польских городов тоже изменятся, а гмина Нове Мисто Любавское будет называться по-другому – Братян.

Напомним, недавно Польша ввела пограничный контроль с Польшей пограничный контроль с Польшей и Германией.