МВСіА підготувало постанову, яка внесе низку змін до територіального поділу Польщі. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Що зміниться у Польщі у 2026 році?

Карта Польщі змінюється регулярно, насамперед через появу нових міст. Тож це нормальний процес.

Від 1 січня 2026 року містами стануть: Станіславів, Малкіня Гурна та Старозреби у Мазовецькому воєводстві, Янув Підляський у Люблінському воєводстві, а також Браніце в Опольському воєводстві та Янув у Сілезькому воєводстві.

Також у Польщі зміняться межі місцевого самоврядування. Це стосується гмін Ритро та Півніца Здруй, Зембожицета Стриш, Неполоміце та Клай у Малопольському воєводстві, гмін Закшев та Радом у Мазовецькому воєводстві, а також гмін Радзьонкув та Пекари Шльонські у Сілезькому воєводстві.

Крім того, межі деяких польських міст теж зміняться, а гміна Нове Місто Любавське буде називатися по-іншому – Братян.

Нагадаємо, нещодавно Польща запровадила прикордонний контроль з Польщею та Німеччиною.