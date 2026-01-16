Biedronka под прицелом инспекции: в Польше стартуют массовые проверки магазинов

В Польше разворачивается масштабная проверка одной из самых популярных торговых сетей. Национальная инспекция труда (PIP) объявила о начале общенациональных проверок магазинов Biedronka после волны жалоб от работников.

Что произошло и почему инспекция обратила свое внимание на популярную сеть – расскажет 24 Канал со ссылкой на biznes.interia.

Что именно будут проверять в магазинах?

По поручению Главного инспектора труда районные инспекции будут проверять избранные магазины по всей стране. Инспекторы сосредоточатся на том, как в сети:

планируются рабочие смены,

составляются графики,

своевременно ли работников информируют об их смене,

а также соблюдаются ли минимальные периоды отдыха.

Особое внимание уделят праву на отпуска и выходные дни, в частности отпуску по уходу за детьми в возрасте до 14 лет.



В Польше проверят магазины Biedronka / Фото Unsplash

Почему заговорили о проверках?

Толчком к проверкам стали события декабря, когда, вопреки ранее утвержденным графикам, магазины Biedronka работали даже до 1 часа ночи. Однако, по словам работников, это лишь верхушка айсберга. Люди сообщают о:

внезапных изменениях графиков буквально "со дня на день",

работе вне установленного расписания,

принуждении к сверхурочным часам и отказе в отпусках и выходных.

Особое возмущение вызывают сообщения об отказе в так называемом "детском" отпуске.

Справка. Согласно статье 188 Трудового кодекса Польши, каждый работник имеет гарантированное право на выходные по уходу за ребенком до 14 лет, и работодатель не может отказать в их предоставлении.

В социальных сетях работники утверждают, что подобные проблемы якобы существуют в магазинах сети по всей стране. Если проверки PIP подтвердят нарушения трудового законодательства, на Biedronka могут наложить штрафы до 2 000 злотых за каждое нарушение. В случае передачи дела в суд сумма санкций может возрасти до 30 000 злотых.

При какой температуре в Польше можно прекратить работать?

В Польше работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда обязаны обеспечить безопасные условия труда, в частности, температура в помещении для офисной работы не должна быть ниже 18 градусов, а для тяжелого физического труда – не ниже 14 градусов.

Работники могут отказаться от работы, если условия угрожают их жизни или здоровью, а работодатели должны обеспечить горячие напитки и дополнительное питание во время экстремальных температур.