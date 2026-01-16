Biedronka под прицелом инспекции: в Польше стартуют массовые проверки магазинов
- Национальная инспекция труда Польши начала проверки магазинов Biedronka из-за жалоб на нарушение трудовых условий, такие как внезапные изменения графиков и отказ в отпусках.
- Проверки могут привести к штрафам до 2 000 злотых за каждое нарушение, а в суде санкции могут вырасти до 30 000 злотых.
В Польше разворачивается масштабная проверка одной из самых популярных торговых сетей. Национальная инспекция труда (PIP) объявила о начале общенациональных проверок магазинов Biedronka после волны жалоб от работников.
Что произошло и почему инспекция обратила свое внимание на популярную сеть
Что именно будут проверять в магазинах?
По поручению Главного инспектора труда районные инспекции будут проверять избранные магазины по всей стране. Инспекторы сосредоточатся на том, как в сети:
- планируются рабочие смены,
- составляются графики,
- своевременно ли работников информируют об их смене,
- а также соблюдаются ли минимальные периоды отдыха.
Особое внимание уделят праву на отпуска и выходные дни, в частности отпуску по уходу за детьми в возрасте до 14 лет.
В Польше проверят магазины Biedronka / Фото Unsplash
Почему заговорили о проверках?
Толчком к проверкам стали события декабря, когда, вопреки ранее утвержденным графикам, магазины Biedronka работали даже до 1 часа ночи. Однако, по словам работников, это лишь верхушка айсберга. Люди сообщают о:
- внезапных изменениях графиков буквально "со дня на день",
- работе вне установленного расписания,
- принуждении к сверхурочным часам и отказе в отпусках и выходных.
Особое возмущение вызывают сообщения об отказе в так называемом "детском" отпуске.
Справка. Согласно статье 188 Трудового кодекса Польши, каждый работник имеет гарантированное право на выходные по уходу за ребенком до 14 лет, и работодатель не может отказать в их предоставлении.
В социальных сетях работники утверждают, что подобные проблемы якобы существуют в магазинах сети по всей стране. Если проверки PIP подтвердят нарушения трудового законодательства, на Biedronka могут наложить штрафы до 2 000 злотых за каждое нарушение. В случае передачи дела в суд сумма санкций может возрасти до 30 000 злотых.
При какой температуре в Польше можно прекратить работать?
В Польше работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда обязаны обеспечить безопасные условия труда, в частности, температура в помещении для офисной работы не должна быть ниже 18 градусов, а для тяжелого физического труда – не ниже 14 градусов.
Работники могут отказаться от работы, если условия угрожают их жизни или здоровью, а работодатели должны обеспечить горячие напитки и дополнительное питание во время экстремальных температур.