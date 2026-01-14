Оказывается, работники в Польше могут не выходить на работу без последствий, если отметка термометра опускается ниже определенного значения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Inpoland.

При какой температуре работник может не выходить на работу?

Зимой в некоторых регионах Польши температура опустилась до невероятных -20 градусов, поэтому вопрос выхода на работу встал достаточно остро. И, оказывается, при экстремальных погодных условиях работодатель в Польше не имеет права заставлять работников выполнять работу, если это угрожает их жизни или здоровью.

Работа при низких температурах регулируется Трудовым кодексом и правилами охраны труда. Согласно им работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда, а также защищать здоровье своих работников.

В частности, во время выполнения работы у работников обязательно должен быть доступ к теплу, ведь выполнение тяжелой физической работы при низких температурах в течение длительного времени может привести к максимально неприятным последствиям.

Вот какие температурные требования есть в Польше:

легкая и офисная работа – температура в помещении не должна быть ниже 18 градусов. Если отметка термометра опустилась до 17°C, работодатель уже нарушает закон;

– температура в помещении не должна быть ниже 18 градусов. Если отметка термометра опустилась до 17°C, работодатель уже нарушает закон; тяжелый физический труд – температура в цехах, складах и других помещениях не должна быть ниже 14 градусов.

Впрочем, есть такие места, где поддерживать подобную температуру просто невозможно – например, холодильные камеры. В таком случае в обязанностях работодателя создать специальное помещение, где можно обогреться.

Но есть также и случаи, когда работник может отказаться от выполнения своих обязанностей. Если существует обоснованная угроза его жизни и здоровью, а сообщение об этом ответственного лица было неэффективным, он имеет право не выходить на работу. К таким ситуациям относится выполнение работы при низкой температуре, нарушающих требования, описанные выше.

Также работодатели в Польше обязаны обеспечивать работников горячими напитками, если они работают на улице при температуре ниже 10°C, или когда они работают в помещениях, где температура ниже стандартной разрешенной. А работники, работающие в условиях с риском для здоровья, могут также рассчитывать на дополнительное питание. В частности, к таким условиям относятся:

значительные физические нагрузки;

высокая влажность воздуха;

очень низкие температуры.

