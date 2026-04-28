Осталось меньше недели: в Польше вводят новые правила для работников

С 1 мая 2026 года в Польше вступят в силу новые правила расчета трудового стажа для работников частных предприятий. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс могут повлиять на продолжительность отпусков и другие выплаты, которые зависят от стажа.

Ранее эти нормы уже начали действовать в государственном секторе – с 1 января 2026 года, а теперь их распространяют и на частные компании, говорится на сайте правительства Польши.

Что изменится?

Главное нововведение – в трудовой стаж начнут засчитывать больше периодов деятельности, которые ранее не учитывались. В частности, речь идет о:

периоды ведения предпринимательской деятельности,

выполнении работ по гражданско-правовым договорам (в частности договоры поручения),

работе за границей,

сотрудничестве в семейном бизнесе,

членство в кооперативах,

отдельные периоды, связанные с уходом за ребенком.

Также будут учитываться периоды, когда предприниматель платил взносы на социальное страхование или пользовался так называемой "льготой на старт".

Важный нюанс – новые правила не предусматривают автоматического перерасчета стажа. Работники должны самостоятельно подтвердить соответствующие периоды.

Для этого необходимо получить справку в ZUS и подать ее работодателю вместе с заявлением. Документ можно оформить через онлайн-систему PUE ZUS.



Работники будут иметь 24 месяца с момента вступления в силу изменений (то есть с 1 мая 2026 года), чтобы подать все необходимые документы. После этого работодатели не будут обязаны учитывать дополнительные периоды.

Как это повлияет на работников?

Новые правила могут быть выгодными для многих работников, ведь:

увеличенный стаж дает право на более длинный оплачиваемый отпуск,

влияет на размер некоторых выплат и надбавок.

В то же время изменения не касаются пенсионного стажа – они влияют только на трудовые права в пределах работы.

