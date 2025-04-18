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Закордон Жизнь за границей Кролик вызвал взрыв и пожар в самолете над США: жуткие кадры
18 апреля, 15:20
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Кролик вызвал взрыв и пожар в самолете над США: жуткие кадры

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Кролик залез в отсек двигателя самолета United Airlines, вызвав взрыв и пожар во время полета.
  • На борту находились 159 человек. Пилоты совершили аварийную посадку.

На борту самолета United Airlines произошла чрезвычайная ситуация. Кролик тайно залез в отсек двигателя, что привело к взрыву и пожару.

Самолет рейса UA2325 должен был отправиться из города Денвер штата Колорадо и прибыть в Эдмонтон в Канаде. Однако спокойно долететь не удалось, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC.

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Подробности инцидента

Примерно через 75 минут после полета пассажиры и персонал услышали громкий взрыв – самолетом прошла сильная вибрация.

В тот момент на борту находились 159 человек. Из кабины было видно большое пламя, которое вырывалось из двигателя.

Каждые несколько секунд от двигателя исходил обратный огонь – гигантский огненный шар позади него. После этого все в самолете начали паниковать,
– сказал пассажир Скотт Вулфф.

Вайатт Маккарри, который в тот момент находился на земле, тоже видел вспышки огня на самолете. Он испугался, что станет свидетелем трагедии.

У меня едва сердце не стало (адаптированный перевод – 24 Канал), и я просто подумал: "Я увижу, как самолет падает",
– сказал он.

В воздухе взорвался двигатель самолета: смотрите видео

К счастью, пилоты оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Они сразу развернули самолет и совершили аварийную посадку. К счастью, из людей никто не пострадал.

Когда самолет посадили, авиакомпания нашла новый борт, чтобы отправить шокированных клиентов в пункт назначения.

А знали ли вы?

Большинство людей считают, что для каждого человека на борту есть парашют. Однако на самом деле пассажирам самолетов не выдают парашюты, поскольку это создало бы еще больший риск несчастных случаев.