Кролик вызвал взрыв и пожар в самолете над США: жуткие кадры
- Кролик залез в отсек двигателя самолета United Airlines, вызвав взрыв и пожар во время полета.
- На борту находились 159 человек. Пилоты совершили аварийную посадку.
На борту самолета United Airlines произошла чрезвычайная ситуация. Кролик тайно залез в отсек двигателя, что привело к взрыву и пожару.
Самолет рейса UA2325 должен был отправиться из города Денвер штата Колорадо и прибыть в Эдмонтон в Канаде. Однако спокойно долететь не удалось, об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC.
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Подробности инцидента
Примерно через 75 минут после полета пассажиры и персонал услышали громкий взрыв – самолетом прошла сильная вибрация.
В тот момент на борту находились 159 человек. Из кабины было видно большое пламя, которое вырывалось из двигателя.
Каждые несколько секунд от двигателя исходил обратный огонь – гигантский огненный шар позади него. После этого все в самолете начали паниковать,
– сказал пассажир Скотт Вулфф.
Вайатт Маккарри, который в тот момент находился на земле, тоже видел вспышки огня на самолете. Он испугался, что станет свидетелем трагедии.
У меня едва сердце не стало (адаптированный перевод – 24 Канал), и я просто подумал: "Я увижу, как самолет падает",
– сказал он.
В воздухе взорвался двигатель самолета: смотрите видео
К счастью, пилоты оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Они сразу развернули самолет и совершили аварийную посадку. К счастью, из людей никто не пострадал.
Когда самолет посадили, авиакомпания нашла новый борт, чтобы отправить шокированных клиентов в пункт назначения.