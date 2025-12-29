США ужесточили контроль: что изменилось для владельцев грин-карт уже с 26 декабря
- С 26 декабря США ввели новые протоколы иммиграционного контроля, которые включают обязательное фотографирование всех неграждан в пунктах въезда и выезда.
- Для владельцев грин-карт из стран повышенного риска предусмотрены дополнительные собеседования на границе и тщательный пересмотр иммиграционного статуса.
С 26 декабря Министерство внутренней безопасности США ввело новые протоколы иммиграционного контроля. Они существенно ужесточают проверки для неграждан страны. Изменения касаются не только владельцев временных виз, но и законных постоянных жителей – владельцев грин-карт.
Какие новые законы вступили в силу 26 декабря?
Ключевой новацией стало обязательное фотографирование всех неграждан СШАА в каждом пункте въезда и выезда из страны. Впервые эти требования распространяются и на те категории лиц, которые ранее были освобождены от биометрических процедур, в частности:
- детей до 14 лет,
- людей старше 79 лет.
Кроме фотофиксации, сотрудники Таможенной и пограничной службы США получили право требовать отпечатки пальцев и сканирование радужной оболочки глаза для сверки данных со Службой проверки путешественников.
По данным ведомства, полное развертывание интегрированной биометрической системы во всех аэропортах и морских портах займет от трех до пяти лет. Отдельный блок нововведений касается так называемых стран повышенного риска. Усиленные проверки применяются к гражданам 19 государств, среди которых:
- Афганистан,
- Иран,
- Куба,
- Венесуэла,
- Сирия,
- Туркменистан.
США усилили контроль / Фото Unsplash
Что изменится для владельцев грин-карт?
Как пишет Business Standard, для владельцев грин-карт из этих стран предусмотрено дополнительные собеседования на границе и тщательный пересмотр иммиграционного статуса. Власти США объясняют эти шаги беспокойством относительно стандартов проверки личности и надежности документов, которые выдаются в отдельных государствах.
В Министерстве внутренней безопасности США отмечают, что введение новой системы въезда-выезда имеет целью повышение уровня национальной безопасности и лучший контроль за миграционными потоками. В то же время эксперты предупреждают, что новые правила могут привести к задержкам при прохождении пограничного контроля и продлению сроков рассмотрения иммиграционных заявлений.
