Чем худее, тем больше скидка: ресторан возмутил акцией для стройных

Ресторан в Таиланде Breakfast World ввел необычную акцию. Если человек сможет протиснуться через узкую решетку, то получит скидку в заведении.

Некоторые восприняли это с юмором, а некоторые наоборот назвали такую акцию "дискриминацией". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Что известно об акции Breakfast World

Ресторан установил решетку с различными секциями – от самой узкой до самой широкой. Туристам предлагают протиснуться в одну из них и получить скидку. Размер скидки варьируется в зависимости от толщины секции.

Для самых стройных предлагают аж -20 процентов. Также можно получить -15, -10 и -5 процентов скидки. В месте, где между прутьями наибольшее расстояние, написано: "извините, полная цена".

В инстаграме завирусилось видео, на котором посетитель пытается попробовать свои силы, чтобы получить скидку в -15 процентов. Однако он едва там не застрял. В 10 процентов он также не протиснулся, однако смог пролезть в "окно возможностей" в 5 процентов скидки, отметив, что "это лучше чем ничего".

Как мужчина пытался получить скидку: смотрите видео

Многие комментаторы под видео раскритиковали такую акцию:

"В Америке на это место подали бы в суд".

"Представьте, вы пытаетесь получить небольшую скидку, нанося себе вред".

"Я бы не стал там есть. Это действительно дискриминация".

"Это развлечение только для тех людей, которые проходят. Для других людей это дискриминация".

"Почему кому-то нужно платить больше только потому, что они не имеют размера 0?".

"Что с вами? Это может способствовать пищевым расстройствам. Позвольте людям наслаждаться едой и иметь здоровый вес".

К слову, напомним, что недавно Таиланд ввел более жесткие условия для безвизовых туристов, в частности из Украины.