Дехто сприйняв це з гумором, а дехто навпаки назвав таку акцію "дискримінацією". Про це пише 24 Канал із посиланням на The Daily Mail.

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Що відомо про акцію Breakfast World

Ресторан встановив решітку з різними секціями – від найвужчої до найширшої. Туристам пропонують протиснутися в одну з них та отримати знижку. Розмір знижки варіюється залежно від товщини секції.

Для найстрункіших пропонують аж -20 відсотків. Також можна отримати -15, -10 та -5 відсотків знижки. У місці, де між прутами найбільша відстань, написано: "вибачте, повна ціна".

В інстаграмі завірусилось відео, на якому відвідувач намагається спробувати свої сили, щоб отримати знижку в -15 відсотків. Однак він ледь там не застряг. У 10 відсотків він також не протиснувся, проте зміг пролізти у "вікно можливостей" в 5 відсотків знижки, зазначивши, що "це краще ніж нічого".

Як чоловік намагався отримати знижку: дивіться відео

Багато коментаторів під відео розкритикували таку акцію:

"В Америці на це місце подали б до суду".

"Уявіть, ви намагаєтеся отримати невелику знижку, завдаючи собі шкоди".

"Я б не став там їсти. Це справді дискримінація".

"Це розвага лише для тих людей, які проходять. Для інших людей це дискримінація".

"Чому комусь потрібно платити більше лише тому, що вони не мають розміру 0?".

"Що з вами? Це може сприяти харчовим розладам. Дозвольте людям насолоджуватися їжею та мати здорову вагу".

До слова, нагадаємо, що нещодавно Таїланд запровадив жорсткіші умови для безвізових туристів, зокрема з України.