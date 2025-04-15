Некоторые восприняли это с юмором, а некоторые наоборот назвали такую акцию "дискриминацией". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.
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Что известно об акции Breakfast World
Ресторан установил решетку с различными секциями – от самой узкой до самой широкой. Туристам предлагают протиснуться в одну из них и получить скидку. Размер скидки варьируется в зависимости от толщины секции.
Для самых стройных предлагают аж -20 процентов. Также можно получить -15, -10 и -5 процентов скидки. В месте, где между прутьями наибольшее расстояние, написано: "извините, полная цена".
В инстаграме завирусилось видео, на котором посетитель пытается попробовать свои силы, чтобы получить скидку в -15 процентов. Однако он едва там не застрял. В 10 процентов он также не протиснулся, однако смог пролезть в "окно возможностей" в 5 процентов скидки, отметив, что "это лучше чем ничего".
Как мужчина пытался получить скидку: смотрите видео
Многие комментаторы под видео раскритиковали такую акцию:
- "В Америке на это место подали бы в суд".
- "Представьте, вы пытаетесь получить небольшую скидку, нанося себе вред".
- "Я бы не стал там есть. Это действительно дискриминация".
- "Это развлечение только для тех людей, которые проходят. Для других людей это дискриминация".
- "Почему кому-то нужно платить больше только потому, что они не имеют размера 0?".
- "Что с вами? Это может способствовать пищевым расстройствам. Позвольте людям наслаждаться едой и иметь здоровый вес".
К слову, напомним, что недавно Таиланд ввел более жесткие условия для безвизовых туристов, в частности из Украины.