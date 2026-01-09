Турцию парализовал мощный шторм: ветер опрокидывает грузовики и не дает самолетам приземлиться
- Турцию накрыл мощный шторм, который вызвал разрушения и транспортный коллапс в Стамбуле и на западе страны.
- Шторм осложнил воздушное, наземное и морское сообщение, а синоптики предупреждают об опасных порывах ветра.
Турцию накрыл мощный шторм, который уже привел к серьезным разрушениям и транспортному коллапсу в ряде регионов, в частности в Стамбуле и на западе страны. Из-за шквального ветра и сильных порывов непогоды крыши домов буквально срывает и относит на десятки метров, а на автодорогах фиксируют многочисленные аварии.
Какая ситуация в Стамбуле сейчас?
Очевидцы публикуют видео, на которых видно, как крупногабаритный транспорт теряет управление, а дорожные службы вынуждены перекрывать движение из-за опасных условий. Водителей призывают воздержаться от поездок, особенно по открытым участкам трасс и мостам.
Грузовики опрокидывает сильный ветер: смотрите видео
Серьезные проблемы возникли и в воздушном сообщении. В аэропорту Стамбула один из самолетов не смог совершить посадку из-за сильного ветра. По данным авиационных служб, задержки и отмены рейсов возможны и в дальнейшем, пока погодные условия не улучшатся. Пассажиров просят следить за обновлениями от авиакомпаний.
Самолеты не могут приземлиться: смотрите видео
Не менее драматическая ситуация наблюдается на море. Как пишет Anadolu Ajansı, у причалов из-за шторма поднялись высокие волны, которые бьются о набережные и портовые сооружения. Морское сообщение в отдельных районах временно приостановлено, паромы не выходят в рейсы, а суда пытаются удержаться у причалов в крайне сложных условиях.
Из-за шторма поднялись высокие волны: смотрите видео
Что говорят метеорологи?
Синоптики предупреждают, что шторм сопровождается порывами ветра, которые местами достигают опасных значений, и советуют жителям не выходить без надобности на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.
Экстренные службы переведены в усиленный режим работы и реагируют на сообщения о повреждении зданий и инфраструктуры.
Какие еще стихийные бедствия всколыхнули мир в последнее время?
