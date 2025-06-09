Сколько стоит виза в Англию: обновленные тарифы

Начиная с апреля 2025 года, стоимость виз в Великобританию выросла. Цена зависит от типа визу, то есть цели поездки.

Самая дорогая виза для специалистов, которые хотят работать в Англии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на immigration barrister.

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Цены на визы в Англию в 2025 году

Стандартная туристическая виза (Standard Visitor Visa)

То есть виза, которая позволяет находиться в стране с целью туризма, бизнеса или краткосрочного обучения. Цена зависит от того, на какой срок вы хотите ее открыть:

туристическая виза на 6 месяцев – 127 фунтов стерлингов;

гостевая туристическая виза на 2 года – 475 фунтов;

гостевая туристическая виза на 5 лет – 858 фунтов;

гостевая туристическая виза на 10 лет – 1 059 фунтов.

Студенческая виза

Виза для совершеннолетних и несовершеннолетних студентов, которые планируют учиться в Великобритании, стоит 524 фунта.

Рабочая виза

Для трудоустройства в Великобритании необходимо получить соответствующую рабочую визу:

Для высококвалифицированных работников открыть рабочую визу сроком на 3 года стоит 769 фунтов, а на более 3 лет – 1 519 фунтов;

Для работников здравоохранения и ухода – 304 фунтов и 590 фунтов соответственно;

А для других рабочих профессий виза стоит 319 фунтов.

В то же время следует заметить, что совсем скоро устроиться на работу в Великобритании станет значительно труднее. В частности низкоквалифицированные визы сократят, а трудоустройство иностранцев в сферу ухода прекратят. Также нужно будет продемонстрировать базовое знание английского языка.