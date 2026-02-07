Худшая страна Европы для водителей: украинка раскрыла, к чему не может привыкнуть за границей

Украинка, переехавшая в Испанию, все никак не может привыкнуть к стилю вождения в этой стране –и многие вещи остаются для нее непонятными и неудобными.

Многие мечтают об отдыхе в Испании – море и солнце, а также невероятные пейзажи. Впрочем, ими лучше наслаждаться пешком, а не на автомобиле – ведь привычки местных украинцев могут изрядно удивить, сообщает iamhelenmazur.

Интересно "Страна для пенсионеров": украинка раскрыла большой минус популярного места для переезда

Что раздражает украинку в Испании?

Парковаться можно перед и после пешеходного перехода

В Испании для парковки используют максимум дороги – даже если это негативно влияет на видимость пешеходного перехода. А пешеходы в этой стране не ждут, пока машина остановится, а просто выходят на дорогу.

Или же прямо перед пешеходными переходами могут выставлять большие мусорные баки.

Украинка рассказала о вождении в Испании: смотрите видео

Огромные круги

Сама украинка живет в Валенсии – и она заметила, что в больших городах часто есть такие же большие круги на 5 – 6 полос. При этом съезд с этих полос может быть всего на три.

Алгоритма пропуска здесь нет, все едут как заблагорассудится,

– пожаловалась девушка.

Парковка

Украинка поделилась, что привыкнуть к способу парковки испанцев все еще не может.

Это когда перед тобой едет машина в поисках свободного места, и, казалось бы, он туда никак не втиснется по габаритам. И как вы думаете, что происходит? Правильно – он просто распихивает заднюю и переднюю машины ударом,

– добавила украинка.

Всего за несколько месяцев жизни в Испании девушке уже сломали номерную рамку и несколько раз поцарапали машину. Поэтому в тесных местах парковаться украинка в этой стране не советует.

Как получить испанское водительское удостоверение?

Многие украинцы переезжают в Испанию на собственных автомобилях – и тогда нужно позаботиться о том, чтобы получить местные права. Заменить их нужно в течение 12 месяцев, но сертификат категории A1 A B B+E можно обменять без экзамена, пишет Visit Ukraine.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?