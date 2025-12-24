Украинцы будут массово возвращаться из-за границы не раньше 2027 года: в чем причина
- Нацбанк прогнозирует медленное возвращение украинцев из-за границы до 2027 года из-за рисков безопасности и условий в Европе.
- Ожидается, что до 2027 года ежегодно будет возвращаться примерно 100 000 человек, но отложенное возвращение будет иметь долгосрочные экономические последствия.
Нацбанк прогнозирует, что темпы миграции обратно вплоть до 2027 года будут медленными –все из-за рисков безопасности и условий в Европе.
Сейчас немало украинцев временно находятся за границей – и их массовое возвращение обратно начнется не раньше 2027 года. Но даже тогда оно будет происходить достаточно медленно – примерно по 100 000 человек в год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис миграционной политики.
Когда украинцы будут массово возвращаться из-за границы?
Ожидается, что до 2027 года будет сохраняться чистый отток населения – все из-за рисков безопасности и возможности длительного пребывания в странах ЕС благодаря временной защите. А скорость возвращения граждан сильно будет зависеть от ситуации безопасности, условий жизни украинцев в странах Европы и темпов экономического восстановления Украины.
И даже в случае завершения активной фазы войны сохраняются высокие риски: возможны ракетные удары, угроза терактов в мирных регионах и обстрелы прифронтовых территорий. Эти три фактора могут существенно сдерживать миграцию обратно в Украину. Уменьшает желание возвращаться и возможность длительный срок жить, работать и учиться в странах ЕС.
Поэтому ожидается, что из-за стабильных условий жизни даже после улучшения ситуации с безопасностью часть украинцев останутся за рубежом.
НБУ прогнозирует, что 2025 и 2026 годов отток населения составит примерно по 200 тысяч человек. А вот уже на 2027 год ожидается чистое возвращение – около 100 тысяч человек. Впрочем, эти оценки в пять раз меньше предыдущих в полмиллиона.
Также в Офисе миграционной политики предупреждают, что отложенное возвращение украинцев будет иметь значительные долгосрочные последствия для экономики:
- замедление восстановления страны;
- дефицит рабочей силы;
- дополнительная нагрузка на пенсионную систему.
Что еще следует знать украинцам за рубежом?
Перед Рождеством на пунктах пропуска могут быть большие очереди чем обычно. И для путешествия за границу или возвращения в Украину следует выбрать менее нагруженные пункты – таких есть два.
Кроме того, следует позаботиться и об оформлении загранпаспорта – для этого нужен конкретный перечень документов.