Сейчас немало украинцев временно находятся за границей – и их массовое возвращение обратно начнется не раньше 2027 года. Но даже тогда оно будет происходить достаточно медленно – примерно по 100 000 человек в год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис миграционной политики.
Когда украинцы будут массово возвращаться из-за границы?
Ожидается, что до 2027 года будет сохраняться чистый отток населения – все из-за рисков безопасности и возможности длительного пребывания в странах ЕС благодаря временной защите. А скорость возвращения граждан сильно будет зависеть от ситуации безопасности, условий жизни украинцев в странах Европы и темпов экономического восстановления Украины.
И даже в случае завершения активной фазы войны сохраняются высокие риски: возможны ракетные удары, угроза терактов в мирных регионах и обстрелы прифронтовых территорий. Эти три фактора могут существенно сдерживать миграцию обратно в Украину. Уменьшает желание возвращаться и возможность длительный срок жить, работать и учиться в странах ЕС.
Поэтому ожидается, что из-за стабильных условий жизни даже после улучшения ситуации с безопасностью часть украинцев останутся за рубежом.
НБУ прогнозирует, что 2025 и 2026 годов отток населения составит примерно по 200 тысяч человек. А вот уже на 2027 год ожидается чистое возвращение – около 100 тысяч человек. Впрочем, эти оценки в пять раз меньше предыдущих в полмиллиона.
Также в Офисе миграционной политики предупреждают, что отложенное возвращение украинцев будет иметь значительные долгосрочные последствия для экономики:
- замедление восстановления страны;
- дефицит рабочей силы;
- дополнительная нагрузка на пенсионную систему.
Что еще следует знать украинцам за рубежом?
Перед Рождеством на пунктах пропуска могут быть большие очереди чем обычно. И для путешествия за границу или возвращения в Украину следует выбрать менее нагруженные пункты – таких есть два.
Кроме того, следует позаботиться и об оформлении загранпаспорта – для этого нужен конкретный перечень документов.