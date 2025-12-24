Наразі чимало українців тимчасово перебувають за кордоном – і їхнє масове повернення назад почнеться не раніше 2027 року. Та навіть тоді воно відбуватиметься досить повільно – приблизно по 100 000 осіб на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс міграційної політики.

Коли українці масово повертатимуться з-за кордону?

Очікується, що до 2027 року зберігатиметься чистий відплив населення – все через безпекові ризики та можливість тривалого перебування у країнах ЄС завдяки тимчасовому захисту. А швидкість повернення громадян сильно залежатиме від ситуації безпеки, умов життя українців у країнах Європи та темпів економічного відновлення України.

І навіть у випадку завершення активної фази війни зберігаються високі ризики: можливі ракетні удари, загроза терактів у мирних регіонах та обстріли прифронтових територій. Ці три фактори можуть суттєво стримувати міграцію назад до України. Зменшує бажання повертатися і можливість тривалий термін жити, працювати та навчатися у країнах ЄС.

Тож очікується, що через стабільні умови життя навіть після покращення безпекової ситуації частина українців залишаться за кордоном.

НБУ прогнозує, що 2025 і 2026 років відплив населення становитиме приблизно по 200 тисяч осіб. А ось вже на 2027 рік очікується чисте повернення – близько 100 тисяч людей. Втім, ці оцінки у п'ять разів менші за попередні у пів мільйона.

Також в Офісі міграційної політики попереджають, що відкладене повернення українців матиме значні довгострокові наслідки для економіки:

уповільнення відновлення країни;

дефіцит робочої сили;

додаткове навантаження на пенсійну систему.

