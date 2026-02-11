В Пакистане менструальные средства расцениваются не как средства первой необходимости, а как "предмет роскоши", и облагаются налогом соответственно, пишет CNN. Это приводит к тому, что тема менструаций является настоящим табу, а большинство женщин не могут позволить себе базовые средства гигиены.

Что надо знать о "менструальном налоге" в Пакистане?

25-летняя пакистанская юристка Махнур Омер и ее коллега, 29-летний Ахсан Джехагнир Хан, подали в суд на правительство Пакистана из-за налога на менструальные средства. Они призывают отменить этот налог и классифицировать средства гигиены для женщин не как предметы роскоши, а как товары первой необходимости.

В Пакистане тема менструаций табуирована – и отсутствие доступа к базовым средствам гигиены только распространяет эту стигму. В конце концов это приводит к усилению гендерного неравенства в образовании, здравоохранении и социальном обеспечении.

Заявительница в суде Махнур Омер стремится повторить успех подобных усилий в других странах, в частности в Индии и Непале – они привели к тому, что правительства или снизили, чтобы отменили соответствующие налоги.

Важно! По данным ЮНИСЕФ всего 12% женщин в Пакистане используют коммерческие средства гигиены. Зато остальные полагаются на самодельные альтернативы, или же пытаются максимально продлить использование покупных средств – даже когда это идет вопреки рекомендациям врачей.

Согласно Закону о налоге с продаж 1990 года, на местные гигиенические прокладки накладывается 18% налог с продаж, а на импортные менструальные товары – 25%. Но это лишь дополнительный сбор, а в сочетании с другими местными приложениями он приводит к тому, что женщины в Пакистане вынуждены доплачивать 40% за менструальные товары.

В 2025 почти 45% населения Пакистана проживало за глобальной чертой бедности. Это значит, что доход составлял менее, чем 4,20 доллара США в день.

В сравнении цены в Пакистане выглядят так:

десяток яиц – 363 пакистанские рупии;

1 килограмм пшеничной муки – 2168 пакистанских рупий;

упаковка из 10 гигиенических прокладок – 400 – 485 рупий.

Сейчас каждая пятая девушка в Пакистане пропускает школу из-за менструального цикла, говорится в отчете ЮНИСЕФ.

Активистка Махнур Омер поделилась также, что внезапные наводнения, накрывшие Пакистан в течение последних нескольких лет, еще сильнее ухудшили положение женщин. Многие из них не имеют другого выбора, кроме как стирать тряпки в паводковой воде, а часто еще и не могут высушить их.

Некоторые вынуждены использовать как импровизированные прокладки платки, а другие составляют в тряпки грязь и песок для лучшего впитывания, а это увеличивает риск кожных заболеваний, инфекций и натирания.

