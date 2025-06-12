Печально известные "Врата ада" начинают "закрываться": дыра в земле пылает полвека

Власти Туркменистана заявили, что им удалось значительно уменьшить пожар в газовом кратере в пустыне Каракумы. Жуткая дыра посреди пустыни пылает уже более 50 лет.

Власти заявили, что площадь очага в кратере уменьшились втрое. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

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"Врата ада" гаснут

Газовый кратер Дарваза, более популярный под названием "Врата ада", имеет ширину около 70 метров и глубину около 30 метров. Температура в нем – около тысячи градусов по Цельсию.

Хотя "Ворота в ад" является едва ли самой известной достопримечательностью Туркменистана, на самом деле это – экологическая катастрофа.

В 1971 году советские ученые случайно пробурили там огромный кратер, в результате чего в воздух поднялся опасный газ – метан.

Они решили его поджечь, что стало роковой ошибкой. С тех пор огонь там не угасает, а огромное количество метана продолжает подниматься в воздух.



Газовый кратер Дарваза или "Врата ада" в Туркменистане / Википедия

По данным Международного энергетического агентства, из-за этого Туркменистан является крупнейшим источником выбросов метана в мире.

Раньше огромное сияние от пламени было видно за несколько километров, отсюда и название "Ворота в ад", сегодня остался лишь слабый источник горения,

– сказала директор государственной энергетической компании "Туркменгаз" Ирина Лурьева.

По ее словам, вокруг кратера пробурили многочисленные скважины для улавливания метана, благодаря чему огонь удалось обуздать.