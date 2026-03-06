Украинцам в Европе уже следует готовиться: временную защиту вряд ли продлят
- Временная защита для украинских беженцев в ЕС, который действует до 4 марта 2027 года, вряд ли будет продлен, зато обсуждаются другие статусы.
- В случае затяжной войны защита в ЕС будет предоставляться только людям из опасных регионов, а некоторые украинцы могут добровольно вернуться на Родину с поддержкой ЕС.
Спецпосланница Еврокомиссии по вопросам украинцев в ЕС заявила, что очень удивится, если после пяти лет временную защиту для украинских беженцев продлят.
Временная защита, действующая до 4 марта 2027 года, скорее всего, не будут продолжать, пишет DW. Ильва Йоханссон на конференции "Что будет после временной? Будущее украинцев в ЕС через четыре года" заявила, что в Евросоюзе вместо этого обсуждают переход к другим статусам.
Что будет после завершения временной защиты?
Механизм временной защиты в Евросоюзе активировали в марте 2022 года после того, как началась полномасштабная война России против Украины. И благодаря ему миллионы украинцев получили право не только легально жить, но и работать и учиться в странах ЕС. Сейчас в Евросоюзе с таким статусом находятся более 4 миллионов украинцев – впрочем, продолжение временной защиты стоит под большим вопросом.
Меня бы очень удивило, если бы временную защиту продолжили в нынешнем виде. Думаю, для временной меры пяти лет достаточно,
– заявила спецпосланница ЕС Ильва Йоханссон.
Зато украинцы, что уже несколько лет живут в странах ЕС должны подумать о том, чтобы со временем изменить правовые основания для проживания. Среди возможных вариантов – учебные, рабочие визы, разрешения на проживание от национальных правительств и тому подобное.
Государства-члены просят скоординированного подхода, но в то же время говорят: мы не хотим нового законодательства ЕС в этой сфере,
– отметила спецпосланница по вопросам украинцев.
Что будет, если война будет продолжаться?
Впрочем, в случае затяжной войны в Европейском Союзе все еще будут предоставлять защиту людям, что будут выезжать из Украины – но подход и масштабы помощи изменятся. В частности, вероятно, право на проживание и работу будут получать только люди из "регионов, очевидно опасных".
Кроме того, Еврокомиссия "по-новому" видит украинцев, живущих в Европе – и планирует перейти от защиты беженцев к расширению возможностей для украинской диаспоры, что может стать важным мостом между Украиной и ЕС.
Что известно о программе добровольного возвращения?
В то же время в ЕС рассчитывают на то, что часть украинцев постепенно и добровольно вернется на Родину после завершения войны, пишет European Council. Программа будет заключаться в том, что ЕС будет предоставлять не одноразовые выплаты, а поддерживать целые общины.
Что еще следует знать украинцам за рубежом?
В Польше уже с 5 марта заработали новые правила пребывания украинцев. Она предусматривает изменения в оказании медицинской помощи, а также ограничивает продолжительность пребывания в центрах и предоставление бесплатного жилья уязвимым группам.
Тем временем в США сотни тысяч украинцев оказались под угрозой депортации: проблемы с ICE возникают даже у украинцев, имеющих действующие документы по программе Uniting for Ukraine.