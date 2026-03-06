Украинцам в Европе уже следует готовиться: временную защиту вряд ли продлят

Спецпосланница Еврокомиссии по вопросам украинцев в ЕС заявила, что очень удивится, если после пяти лет временную защиту для украинских беженцев продлят.

Временная защита, действующая до 4 марта 2027 года, скорее всего, не будут продолжать, пишет DW. Ильва Йоханссон на конференции "Что будет после временной? Будущее украинцев в ЕС через четыре года" заявила, что в Евросоюзе вместо этого обсуждают переход к другим статусам.

Что будет после завершения временной защиты?

Механизм временной защиты в Евросоюзе активировали в марте 2022 года после того, как началась полномасштабная война России против Украины. И благодаря ему миллионы украинцев получили право не только легально жить, но и работать и учиться в странах ЕС. Сейчас в Евросоюзе с таким статусом находятся более 4 миллионов украинцев – впрочем, продолжение временной защиты стоит под большим вопросом.

Меня бы очень удивило, если бы временную защиту продолжили в нынешнем виде. Думаю, для временной меры пяти лет достаточно,

– заявила спецпосланница ЕС Ильва Йоханссон.

Зато украинцы, что уже несколько лет живут в странах ЕС должны подумать о том, чтобы со временем изменить правовые основания для проживания. Среди возможных вариантов – учебные, рабочие визы, разрешения на проживание от национальных правительств и тому подобное.

Государства-члены просят скоординированного подхода, но в то же время говорят: мы не хотим нового законодательства ЕС в этой сфере,

– отметила спецпосланница по вопросам украинцев.

Что будет, если война будет продолжаться?

Впрочем, в случае затяжной войны в Европейском Союзе все еще будут предоставлять защиту людям, что будут выезжать из Украины – но подход и масштабы помощи изменятся. В частности, вероятно, право на проживание и работу будут получать только люди из "регионов, очевидно опасных".

Кроме того, Еврокомиссия "по-новому" видит украинцев, живущих в Европе – и планирует перейти от защиты беженцев к расширению возможностей для украинской диаспоры, что может стать важным мостом между Украиной и ЕС.

Что известно о программе добровольного возвращения?

В то же время в ЕС рассчитывают на то, что часть украинцев постепенно и добровольно вернется на Родину после завершения войны, пишет European Council. Программа будет заключаться в том, что ЕС будет предоставлять не одноразовые выплаты, а поддерживать целые общины.

Что еще следует знать украинцам за рубежом?