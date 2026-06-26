Защиту продлят ещё на год, но с ограничениями: в ЕС планируют не предоставлять её мужчинам

Европейская комиссия уже представила на рассмотрение Совета ЕС предложение продлить срок действия Директивы о временной защите до 2028 года. Впрочем, в неё будут внесены несколько существенных изменений.

В настоящее время временная защита действует до 4 марта 2027 года — однако у Еврокомиссии уже есть план по её продлению до 2028 года. Этот статус позволяет украинцам, легально выехавшим в страны ЕС из-за войны, проживать, работать и учиться в странах Евросоюза.

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Как продлят временную защиту для украинцев?

О планах по продлению временной защиты на брифинге в Брюсселе сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, пишет "Укринформ".

Сегодня мы представляем предложение продлить защиту ещё на год,

– заявил Бруннер.

Это предложение учитывает оборонные потребности Украины и потребности восстановления. Однако, по словам еврокомиссара, в предложение о продлении временной защиты будет внесено одно уточнение – она не будет предоставляться мужчинам призывного возраста.

Предложение предусматривает, что временная защита не будет предоставляться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины в связи с военными обязательствами. Это то, о чем нас просила Украина, и мы это делаем,

– добавил политик.

В настоящее время в ЕС находятся примерно 4,4 миллиона беженцев из Украины — и это больше, чем где-либо в мире. Однако Бруннер уточнил, что украинским мужчинам не запрещено подавать заявления на получение статуса беженца, и отверг обвинения в возможном нарушении прав человека.



Временную защиту могут предоставить не всем / Фото Pexels

Также он подтвердил запуск пилотного проекта по содействию возвращению украинцев на родину. Речь идет как о тех беженцах, которые хотят вернуться уже сейчас, так и о тех, кто сможет это сделать только после окончания войны.

Предложение продлить защиту еще на год — это, по словам Магнуса Бруннера, часть более широкой программы перехода от этого статуса к более стабильному легальному пребыванию украинцев в ЕС.

Впрочем, всего год назад Еврокомиссия призвала страны-члены подготовиться к постепенному прекращению программы временной защиты. А в 2024 году были приняты рекомендации относительно "скоординированного перехода" к другим правовым статусам украинцев в Европе — однако прогресс стран остается неравномерным.

Могут ли украинцев принудительно вернуть из-за границы?

Несмотря на существование программ поддержки возвращения украинцев, для части людей, находящихся под временной защитой, существует другой сценарий — экстрадиция, то есть принудительное возвращение в Украину. В 2024 году таким образом на родину вернулись 75 человек. Впрочем, такой механизм применяется только к двум категориям людей: