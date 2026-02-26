"Необходимо усилить контроль": в Норвегии не будут давать защиту одной категории украинцев

Норвегия объявила, что правила пребывания для новоприбывших украинских беженцев одной категории будут намного жестче.

В Норвегии заявили, что открытие границ для украинских мужчин в возрасте 18 – 22 года вызвало давление на страну – и поэтому правила пребывания для них станут более жесткими, пишет Government.no.

Кто не сможет получить временную защиту в Норвегии?

Уже в ближайшее время правительство Норвегии направит на общественное обсуждение предложение о том, чтобы не предоставлять временную защиту украинским мужчинам в возрасте 18 – 60 лет. Вместо этого они смогут подавать заявления на убежище по общим правилам.

С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, претерпела увеличение количества молодых украинских мужчин, которые приезжают в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль,

– заявила министр юстиции Астри Аас-Хансен.

Впрочем, ужесточение правил будет касаться только тех людей, планирующих подаваться на временную защиту в стране и не повлияет на украинцев, что уже его получили в Норвегии. Также ограничения в получении защиты не будет распространяться на мужчин, попавших в Норвегию по программе медицинской эвакуации, единолично занимающихся детьми, приехавших с ними или документально освобожденных от службы.

Изменения правительство планирует принять быстро – уже к Пасхе. Тогда же изменения вступят в силу.

Интересно! Сейчас Норвегия приняла около 90 000 украинских беженцев, и большинство из них – это женщины и дети, пишет NordForsk.

