"Необходимо усилить контроль": в Норвегии не будут давать защиту одной категории украинцев
- Норвегия планирует не предоставлять временную защиту украинским мужчинам в возрасте 18 – 60 лет из-за увеличения их количества, они смогут подавать заявления на убежище по общим правилам.
- Ограничения не повлияют на украинцев, уже получивших защиту, и не будут распространяться на мужчин, которые имеют особые обстоятельства, такие как медицинская эвакуация или опека над детьми.
Норвегия объявила, что правила пребывания для новоприбывших украинских беженцев одной категории будут намного жестче.
В Норвегии заявили, что открытие границ для украинских мужчин в возрасте 18 – 22 года вызвало давление на страну – и поэтому правила пребывания для них станут более жесткими, пишет Government.no.
Кто не сможет получить временную защиту в Норвегии?
Уже в ближайшее время правительство Норвегии направит на общественное обсуждение предложение о том, чтобы не предоставлять временную защиту украинским мужчинам в возрасте 18 – 60 лет. Вместо этого они смогут подавать заявления на убежище по общим правилам.
С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, претерпела увеличение количества молодых украинских мужчин, которые приезжают в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль,
– заявила министр юстиции Астри Аас-Хансен.
Впрочем, ужесточение правил будет касаться только тех людей, планирующих подаваться на временную защиту в стране и не повлияет на украинцев, что уже его получили в Норвегии. Также ограничения в получении защиты не будет распространяться на мужчин, попавших в Норвегию по программе медицинской эвакуации, единолично занимающихся детьми, приехавших с ними или документально освобожденных от службы.
Изменения правительство планирует принять быстро – уже к Пасхе. Тогда же изменения вступят в силу.
Интересно! Сейчас Норвегия приняла около 90 000 украинских беженцев, и большинство из них – это женщины и дети, пишет NordForsk.
