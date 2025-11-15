Ожидаются изменения: президент Польши говорит, что помощь беженцам из Украины предоставляется последний раз

Президент Польши Кароль Навроцкий стремится, чтобы поддержка украинцев была такой же, как для всех национальных меньшинств, проживающих на территории Польши. В связи с этим, закон об обособленной помощи украинцам польский лидер подписал в последний раз.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Навроцкого во время митинга по случаю 100 дня его президентства в Минске Мазовецком, передает Kresy.pl.

Что сказал Навроцкий о дальнейшей помощи украинцам в Польше?

Кароль Навроцкий сказал, что хочет руководствоваться принципом равенства для поляков и всех национальных меньшинств в Польше. То есть он не планирует в дальнейшем продолжать отдельную поддержку украинцев, подписывая вновь измененную версию закона о помощи. Сейчас, государство регулирует, в частности, выплаты 800+ и медицинскую страховку для беженцев из Украины. В дальнейшем президент хочет усовершенствовать эту поддержку.

Я подписал закон второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, что, пока за нами наблюдают премьер-министр и парламентское большинство, я напоминаю вам, что я подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз,

– сказал Навроцкий.

Отдельно чиновник отметил, что в Польше к украинцам будут относиться, как к любому другому национальному меньшинству.

Ранее Кароль Навроцкий не поддержал законопроект, предусматривающий помощь для нетрудоустроенных украинцев в Польше, считая, что такое решение будет несправедливым по отношению к полякам. В конце концов, президент принял измененный закон, который якобы основывается на "ответственности за стабильность страны".

Навроцкий сказал также несколько слов о следующих правовых решениях в отношении украинцев. По его словам, правительство должно разработать принципы, что обеспечат как благосостояние граждан Польши, так и украинцев в этой стране.

Какие ограничения сейчас действуют в помощи украинцам в Польше?