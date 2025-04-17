Возможные штрафы и арест: в Польше запретили фотографировать 25 тысяч объектов

В Польше ввели наказание за фотографирование стратегических объектов страны. Нарушителей ожидают серьезные последствия.

Согласно новым правилам, в Польше запрещено фотографировать около 25 тысяч стратегических объектов страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

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Что подпадает под запрет

Теперь нельзя фотографировать инфраструктуру, где производят, ремонтируют и хранят оружие, военную технику и боеприпасы. На всех локациях разместят специальный бело-красный знак с надписью "Фотосъемка запрещена".

Глава Генерального штаба Польши Веслав Кукула, объяснил, что это из-за роста случаев диверсий в стране. По его словам, сейчас в Польше усилена враждебная деятельность, которая направлена на получение конфиденциальной информации о критической инфраструктуре.

Тоби запрет на фотографирование стратегических объектов – логичный шаг.

Это обычаи и законы, которые действуют во многих странах. Фактически они помогут усилить нашу устойчивость, устойчивость нашей инфраструктуры, устойчивость наших Вооруженных сил и усложнят деятельность потенциального противника, который может угрожать нашей безопасности,

– сказал Кукула.

За нарушение правил предусмотрены штрафы от 5 до 20 тысяч злотых штрафа (от 54,76 тысячи до 219 тысяч гривен), и арест до 30 суток.

Также правоохранители могут конфисковать устройство, на которое нарушитель снимал объект.

Напомним, что в январе этого года пункты пропуска Польши получили статус критической инфраструктуры.