Рекордные показатели: Словакия сообщила о резком всплеске выездов украинцев

После того как в конце августа правительство Украины разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, на словацком направлении резко вырос поток молодых украинцев. Только за первый месяц действия новых правил Служба пограничной и иностранной полиции Словакии сообщили, что более 11 000 украинских мужчин этой возрастной категории пересекли границу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные ведомства в ответ на запрос "Украинской правды. Жизнь".

Согласно статистике, больше всего пересечений границы произошло 21 – 22 сентября, когда в Словакию въехало почти 500 украинцев-мужчин в возрасте 18 – 22 года.

Какова динамика пересечений границы?

На протяжении большей части сентября количество въездов в Словакию превышало количество выездов. Это означает, что больше людей пересекало границу в направлении ЕС, чем возвращалось в Украину.

Однако ближе к концу месяца оба показателя начали снижаться. При этом пограничники сообщили, что двум украинцам из этой возрастной группы отказали во въезде в Словакию. Причинами стали положения пункта F и H1-SISII Кодекса шенгенских границ, которые касаются возможных рисков для безопасности, внесения лица в Шенгенскую информационную систему или наличия запрета на въезд в страны ЕС.



Выезд мужчин 18 – 22 лет / Фото ГПСУ

Контекст: норма о разрешении выезда мужчин в возрасте 18 – 22 лет заработала 28 августа 2025 года. Для пересечения границы граждане должны предъявить паспорт и военно-учетный документ – в бумажной или электронной форме.

Какова ситуация в Польше?

Как пишет Business Insider Poland, похожая тенденция есть и в Польше. Согласно данным Пограничной службы Польши, в период с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали более 53 000 проверок мужчин в возрасте 18 – 22 года. Таким образом, и Польша, и Словакия остаются ключевыми маршрутами выезда молодых украинцев после вступления в силу новых правил.

Кому разрешен выезд за границу во время войны?