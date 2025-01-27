Поэтому у многих встает вопрос, могут ли такие мужчины выезжать за границу. Об этом пишет 24 Канал.

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Могут ли временно непригодные выезжать за границу

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что военнообязанные, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве, могут получить отсрочку на несколько месяцев для операции и дальнейшей реабилитации.

По действующему законодательству, продолжительность отсрочки для временно непригодных может длиться от 1 до 12 месяцев. За это время они имеют право на выезд за границу.

После завершения отсрочки военнообязанные повторно осматриваются ВВК для установления пригодности к военной службе.

Время, необходимое для лечения и реабилитации, то есть и время отсрочки, военно-врачебная комиссия определяет индивидуально. Если за пройденный срок на переосвидетельствовании мужчина все еще остался непригодным, то ее могут продолжить.