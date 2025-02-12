Программа "800+" в Польше в 2025-м: как подать заявку и что учесть украинцам

Польша стала второй страной, принявшей больше всего украинцев, среди которых значительную часть составляют матери и дети. Очень часто они нуждаются в помощи, в частности финансовой. Именно поэтому инициатива "800+" не теряет актуальности.

Кто может получить помощь "Rodzina 800+" от ZUS и как это сделать украинцам в Польше, сегодня рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo. Процедура не из самых тяжелых, но имеет определенные нюансы, с которыми стоит ознакомиться заранее.

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"800+" для украинцев в Польше в 2025-м

Программа "Rodzina 800+", которую обычно называют просто "800+", оказывает финансовую помощь родителям, временным опекунам и лицам, занимающимся альтернативным уходом за детьми. Она предусматривает выплату 800 злотых ежемесячно на одного ребенка.

"Rodzina 800+" доступна, в частности, украинцам, которые въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года. За администрирование и выплату этих средств отвечает Учреждение социального страхования (ZUS).

С 1 февраля 2025 года начался прием заявок на участие в программе "800+" на следующий расчетный период, который продлится с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.



Чтобы получить выплату "800+" в Польше, ребенок должен быть зачислен в учебное заведение / Фото Shutterstock

По общим правилам выплаты могут оформить родители или опекуны детей в возрасте до 18 лет. Однако для украинских семей с 1 июля 2024 года введено ключевое условие: ребенок должен быть зачислен в польское учебное заведение.

Надо доказать право на выплаты

В Польше детей, зачисленных в систему образования, регистрируют в System Informacji Oswiatowej (SIO). Поэтому родителям следует обратиться в администрацию школы или детского сада, где учится их ребенок, и убедиться, что вся информация правильно внесена в этот реестр.

Этот шаг поможет предотвратить возможные задержки или отказы в выплате "800+". Ведь наличие данных о ребенке в этом реестре и определит право на помощь.

Как подать заявление на получение "800+"

По программе "800+" выплаты могут получить украинцы, которые соответствуют следующим требованиям:

имеют идентификационные номера PESEL для заявителя и ребенка;

адрес электронной почты;

польский номер телефона;

счет в польском банке.

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Заявление на получение материальной помощи можно подать только в электронном формате через следующие платформы:

Emp@tia;

PUE ZUS;

mZUS;

электронный банкинг.

Важно: если заявление подано с 1 февраля по 30 июня, ZUS даст право на помощь с начала периода выплаты – с 1 июня по 31 мая следующего календарного года. В то же время заявления, поданные после 30 июня, дают право на получение помощи только с месяца подачи и до завершения назначенного периода выплат.



Как украинцам получить выплату 800+ в Польше / Фото Unsplash

Выплата "800+" и поездка в Украину: нюансы

Украинцам, которые получают такие выплаты, нужно сообщать о выезде из Польши даже на короткий период. Это можно сделать, посетив местное отделение ZUS и подав письменное заявление, или войдя в личный кабинет на портале ZUS и отправив общее письмо онлайн.

Это важно, ведь 800 злотых на ребенка, полученных после выезда из Польши, классифицируются как неправомерные, и получатели будут обязаны вернуть средства вместе с начисленными процентами в виде пени. Лучше сделать этот простой шаг и не подвергать себя неприятностям.