Украинцы в Испании могут получить неожиданную выплату: блогерша раскрыла лайфхак
- Украинцы в Испании могут получить пособие по безработице, если они отработали 360 дней с официальным контрактом и были уволены, а не ушли по собственному желанию.
- Сумма выплат зависит от предыдущей зарплаты, а максимальный срок получения пособия при переезде из другой страны ЕС – 3 месяца.
Украинка Ирина живет в Испании уже полтора года и за это время успела освоиться в стране. И несмотря на то, что выплат для беженцев там как таковых нет, некоторые украинцы все же могут получить помощь.
Украинцы в Испании, оказывается, могут получать деньги даже если не работают, сообщает ira.fedoriichuk. В частности, выплаты предназначены именно для людей, потерявших работу. Ведь украинцы в Испании имеют право на выплаты по безработице.
Какую помощь могут получить украинцы в Испании?
Украинцы в Испании практически не получают помощь от государства – впрочем, те люди, потерявшие работу, могут рассчитывать на определенные средства.
Это называется Paro – пособие по безработице. Если у вас была работа с официальным контрактом, и вы отработали 360 дней, вы имеете право на выплаты,
– поделилась украинка.
Впрочем, есть очень важное условие – для того, чтобы получать деньги, нужно, чтобы вас уволили, а не вы уволились сами. Например, если вы отработали на работе год, можете получать выплаты по безработице в течение 4 месяцев.
Сумма не фиксированная на очень зависит от того, какую зарплату вы получали на своем месте работы.
Вообще система такая, что считают твои отработанные дни за последние 6 лет. Если отработал 2 года – то выплаты 8 месяцев,
– добавила украинка.
Также нужно доказать, что вы активно ищете работу. Кроме того, если вы получаете пособие по безработице в любой стране ЕС или Швейцарии, после переезда в Испанию можно получать эту помощь и здесь. Впрочем, максимальный ее срок – 3 месяца, пишет Euraxess.
