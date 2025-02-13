Выплаты для украинцев в Ирландии выросли: для кого и на сколько

Ирландия подняла выплаты для беженцев из Украины. Однако это касается лишь некоторых категорий наших граждан.

Дело в том, что большинство украинцев в Ирландии, которые имеют статус временной защиты, все же получают выплату BOTP. А она в этом году не изменилась. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Кому подняли выплаты в Ирландии

Департамент социальной защиты (DSP) имеет ряд социальных выплат для уязвимых категорий населения. Кроме граждан Ирландии, эту помощь могут получать и украинцы, которые подпадают под условия и не проживают в государственном жилье.

Обратите внимание. Это не касается специальной помощи выплат для украинских беженцев (BOTP).

В целом большинство социальных выплат увеличилось на 12 евро в неделю. Еженедельная ставка на взрослого иждивенца увеличилась на 8 евро.

Выплаты на детей до 12 лет выросли на 4 евро, а на несовершеннолетних старше 12 лет – на 8 евро.

Также на 15 евро в неделю увеличили следующие виды помощи:

Помощь в связи с беременностью (Maternity Benefit);

Помощь для отца (Paternity Benefit);

Помощь для приемных родителей (Adoptive Benefit);

Пособие для родителей (Parent's Benefit).

Между тем выплата BOTP, как и в прошлом году, составляет 38,80 евро в неделю на взрослого человека и 29,80 евро на ребенка