Дело в том, что большинство украинцев в Ирландии, которые имеют статус временной защиты, все же получают выплату BOTP. А она в этом году не изменилась. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.
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Кому подняли выплаты в Ирландии
Департамент социальной защиты (DSP) имеет ряд социальных выплат для уязвимых категорий населения. Кроме граждан Ирландии, эту помощь могут получать и украинцы, которые подпадают под условия и не проживают в государственном жилье.
Обратите внимание. Это не касается специальной помощи выплат для украинских беженцев (BOTP).
В целом большинство социальных выплат увеличилось на 12 евро в неделю. Еженедельная ставка на взрослого иждивенца увеличилась на 8 евро.
Выплаты на детей до 12 лет выросли на 4 евро, а на несовершеннолетних старше 12 лет – на 8 евро.
Также на 15 евро в неделю увеличили следующие виды помощи:
- Помощь в связи с беременностью (Maternity Benefit);
- Помощь для отца (Paternity Benefit);
- Помощь для приемных родителей (Adoptive Benefit);
- Пособие для родителей (Parent's Benefit).
Между тем выплата BOTP, как и в прошлом году, составляет 38,80 евро в неделю на взрослого человека и 29,80 евро на ребенка