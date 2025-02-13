Річ у тім, що більшість українців в Ірландії, які мають статус тимчасового захисту, все ж отримують виплату BOTP. А вона цьогоріч не змінилася. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.

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Кому підняли виплати в Ірландії

Департамент соціального захисту (DSP) має ряд соціальних виплат для вразливих категорій населення. Окрім громадян Ірландії, цю допомогу можуть отримувати й українці, які підпадають під умови й не проживають у державному житлі.

Зверніть увагу. Це не стосується спеціальної допомоги виплат для українських біженців (BOTP).

Загалом більшість соціальних виплат збільшилась на 12 євро на тиждень. Щотижнева ставка на дорослого утриманця збільшилась на 8 євро.

Виплати на дітей до 12 років зросли на 4 євро, а на неповнолітніх старше 12 років – на 8 євро.

Також на 15 євро на тиждень збільшили такі види допомоги:

Допомога у зв'язку з вагітністю (Maternity Benefit);

Допомога для батька (Paternity Benefit);

Допомога для прийомних батьків (Adoptive Benefit);

Допомога для батьків (Parent’s Benefit).

Тим часом виплата BOTP, як і минулого року, становить 38,80 євро на тиждень на дорослу людину та 29,80 євро на дитину