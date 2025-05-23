В Польше важные изменения для безработных: начнут действовать уже с 1 июня

Изменения в отношении безработных в Польше вступят в силу уже 1 июня 2025 года. В частности изменятся нормы выплат.

Новый закон предусматривает комплексную модернизацию институтов рынка труда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Сумма пособия безработным увеличится

С 1 июня сумма базовой пособия по безработице возрастет. Она будет составлять:

1662 злотых брутто (1512, 42 злотых нетто) в течение первых 90 дней права на пособие

1305, 20 злотых брутто (1187, 73 злотых нетто) в течение следующих дней права на пособие.

А безработные, чей стаж составляет менее 5 лет, теперь будут получать помощь в размере 100%, а не 80%, как было раньше.

Также ввели понятие "первоочередной помощи". В частности ее будут предоставлять безработным членам многодетной семьи с карточкой многодетной семьи и безработным одиноким родителям, которые воспитывают хотя бы одного ребенка.

Кроме этого, закон вводит дополнительную оплачиваемую стажировку, которая будет заключаться в содействии не только приобретению новых навыков, но и профессиональных квалификаций.

А для безработных, которые хотят учиться или работать по профессии, ввели образовательный кредит на оплату обучения или подтверждение знаний и навыков. После выполнения указанных условий можно будет списать 20% от суммы кредита, который составит до 400% от средней зарплаты.

Другие важные изменения

Теперь не нужно будет регистрироваться в службе занятости по месту прописки. С июня стать на учет можно будет по месту жительства.

Кроме того, все безработные, независимо от возраста, смогут претендовать на ваучер на поселение. Сейчас этой формой помощи могут воспользоваться безработные в возрасте до 30 лет.

А вот Индивидуальный план действий теперь будут разрабатывать не для всех – только для тех безработных, которые долго не работают, находятся на учете более 120 дней и тех, кому еще не исполнилось 30 лет.

И, чтобы снизить уровень безработицы среди пожилых людей, для работодателей ввели доплаты за трудоустройство лиц старше 50 лет. Размер субсидии составит до 50% от минимальной заработной платы в месяц.