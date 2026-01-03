Укр Рус
3 января, 16:00
Многим придется искать работу: что будет с выплатами для украинцев за рубежом в 2026 году

Алена Гогунская
Основні тези
  • В 2026 году Латвия уменьшит финансовую поддержку для украинских беженцев, включая сокращение медицинских льгот и транспортных субсидий.
  • В Польше с 2026 года будут внедрены жесткие проверки для получателей программы "800+", что требует доказательства права на помощь и контроля легального проживания.
  • Что ожидать украинцам в 2026 году – читайте в нашем материале.

В 2026 году правила получения выплат для украинцев за рубежом несколько изменятся. И касаться они будут не только финансовой помощи. Каждая страна по-своему пересматривает условия поддержки наших земляков, поэтому важно знать, что и как будет действовать в следующем году.

Об основных изменениях для украинцев за рубежом расскажет 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

Что будет с выплатами для украинцев за рубежом в 2026 году?

Латвийское правительство приняло решение уменьшить социальную поддержку для украинских беженцев, начиная с 2026 года.

Основные изменения включают:

  • Снижение размера финансовых выплат, которые предоставляются украинцам в рамках государственных программ поддержки.
  • Ограничение доступа к медицинским льготам и транспортным субсидиям, в частности бесплатного проезда для беженцев.
  • Сохранение базовых прав, таких как право на образование для детей и обязательное медицинское страхование, но в сокращенном формате.

Таким образом, украинцы в Латвии должны будут адаптироваться к меньшей финансовой поддержке и искать дополнительные источники дохода или помощи.


Латвия сокращает выплаты для украинцев в 2026 году / Фото Unsplash

Польша уже несколько лет оказывает специальную поддержку для украинских беженцев через упрощенные процедуры получения разрешений на работу и социальные выплаты. Правительство Польши официально продлило эти правила до 2026 года, но отмечает, что это последняя возможность продления.

Основные моменты:

  1. Продолжение упрощенного доступа к работе и социальной помощи.
  2. Постепенное планирование перехода на стандартные программы, которые действуют для всех резидентов, без специальных льгот.
  3. Для украинцев это означает, что после 2026 года могут измениться условия получения помощи, и часть льгот может быть отменена или скорректирована.

Программа "500+/800+" в Польше предусматривает социальную помощь на детей. С 2026 года правительство вводит усиленные проверки для получателей этой помощи, в частности:

  • Контроль легального проживания и документов, подтверждающих право на помощь, для иностранцев, в том числе украинцев.
  • Проверка доходов семьи для подтверждения права на получение выплаты.
  • Строгие административные процедуры, чтобы предотвратить злоупотребления и несоответствия критериям программы.

Это означает, что украинцы, которые получают "800+" на детей, должны будут подготовить полный пакет документов и доказывать свое право на помощь в соответствии с новыми правилами.


Польша продолжает поддержку украинцев, но последний раз / Фото Unsplash

В 2026 году в Германии планируется масштабная реформа социальных выплат, известных как Bürgergeld. Как пишет Refugees Connect, основная цель изменений – повысить эффективность помощи и поощрить получателей к активному участию в рынке труда.

Новые правила предусматривают:

  • Жесткие требования по сотрудничеству с центрами занятости.
  • Лица, которые не выполняют программы обучения или профориентационных мероприятий, могут получать уменьшенные выплаты.
  • Пересмотр критериев дохода и имущества, что повлияет на право на помощь и ее размер.
  • Акцент на временной поддержке, чтобы помощь служила стимулом к трудоустройству, а не долговременной зависимости от социальных выплат.

Для украинцев, проживающих в Германии и получающих социальную помощь, это означает, что нужно будет внимательно соблюдать правила участия в программах занятости и посещать центры труда, иначе размер выплат может быть сокращен.

  • В Израиле украинские беженцы могут столкнуться с риском депортации уже до конца 2025 года. Это связано с тем, что вопрос продления групповой защиты, который позволял украинцам легально проживать и работать, до сих пор не решен.
  • В Шотландии правительство отменило ежемесячную выплату владельцам жилья, которые принимают украинских беженцев. Из-за этого возникают опасения, что около 28 тысяч украинцев могут остаться без крыши над головой.
  • В Нидерландах власти уже имеют план закрытия жилых объектов для беженцев из Украины в 2027 году, когда закончится срок действия временной защиты ЕС. Это означает, что украинцам придется искать альтернативное жилье или новые формы поддержки.