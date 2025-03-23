Wizz Air запускает 6 новых направлений из популярной столицы ЕС: что известно

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении своей полетной программы в аэропорту Кишинева в Молдове. Авиакомпания вернулась туда в конце 2024 года.

Пока бюджетный авиаперевозчик объявил о запуске 6 новых направлений. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Avianews.com.

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Wizz Air запускает 6 новых направлений из Кишинева

Начиная с 26 октября 2025 года, лоукостер создаст свою третью базу Airbus A320 в аэропорту молдавской столицы. Это расширение будет способствовать запуску новых маршрутов полетов.

Так, лоукостер анонсировал 6 новых направлений из Кишинева:

Бари (Италия); Афины (Греция); Биллунн (Дания); Маастрихт (Нидерланды); Милан (Италия); Карлсруэ/Баден-Баден (Германия).

Рейсы по этим маршрутам будут выполняться трижды в неделю, а билеты на них уже можно приобрести.

Дополнительно третий самолет в Кишиневе позволит Wizz Air увеличить частоту рейсов по уже имеющимся направлениям – в Париж и Берлин.

Как сообщал 24 Канал, ранее Wizz Air анонсировал запуск 7 новых маршрутов из Вроцлава.