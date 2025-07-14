Как раз для отпусков украинцев: Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из соседней страны
- Wizz Air объявила об открытии 6 новых маршрутов из аэропорта "Бухарест-Отопени".
- Это особенно привлекательно для украинцев, которые планируют путешествия за границу.
Венгерский лоукостер Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из аэропорта "Бухарест-Отопени". Это самый загруженный международный аэропорт Румынии.
Новые рейсы Wizz Air из Бухареста – хорошая возможность для украинцев, которые стремятся путешествовать за границу. Детали о направлениях рассказывает 24 Канал со ссылкой на Instagram лоукостера.
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Wizz Air запускает новые рейсы из Бухареста
Так, авиакомпания сообщила о планах расширить свою маршрутную сетку, что позволит путешественникам летать из Бухареста в несколько европейских городов в ближайшем будущем:
- Порту, Португалия;
- Пескара, Италия;
- Бриндизи, Италия;
- Кельн, Германия;
- Гданьск, Польша;
- Братислава, Словакия.
Новые рейсы должны начать выполняться в конце октября 2025 года. Конкретные графики полетов и цены – пока не разглашали.
В общем лоукостер летает из Бухареста в более 70 городов мира, и не только в пределах Европы. А на днях Wizz Air заявила о запуске еще 8 рейсов из аэропорта Сучавы.