Общий профсоюз работников объявил об общегосударственной забастовке в компании Azul Handling, которая входит в группу Ryanair. Забастовки охватят многие аэропорты Испании в ключевые часы суток.

Из-за забастовки грузчиков некоторые рейсы Ryanair могут быть задержаны или отменены вообще. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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В какие дни возможны задержки и отмены рейсов Ryanair?

Azul Handling предоставляет услуги наземного обслуживания авиакомпаниям группы Ryanair в многочисленных испанских аэропортах.

Сначала забастовка состоится 15, 16 и 17 августа в три временных интервала: с 05:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:59.

Затем его будут продолжать по средам, по пятницам, по субботам и воскресеньям до 31 декабря 2025 года.

В это время грузчики будут прекращать работу во всех своих рабочих центрах и операционных базах в Испании. В частности в аэропортах Барселоны, Севильи, Малаги, Аликанте, Ибицы, Пальма-де-Майорка, Жироны, Тенерифе-Южного, Лансароте и Сантьяго-де-Компостелы.

Из-за чего бастуют грузчики Ryanair?

Профсоюз сообщил, что протесты возникли из-за нарушения рабочих прав. Работники жалуются на отсутствие гибкого графика, установление дополнительных часов под принуждением и "чрезмерные дисциплинарные взыскания".

Также они заявили, что компания не ведет учет рабочего времени для постоянных рабочих, которые работают неполный рабочий день и не хочет возвращать на работу тех, кто был в медицинском отпуске.