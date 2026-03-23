В испанских аэропортах готовятся устроить забастовки в пик весеннего туристического сезона
- Наземный персонал аэропортов в Испании планирует забастовку в период Пасхи из-за споров по заработной плате и условий труда.
- Забастовки состоятся в 12 аэропортах, включая Мадрид-Барахас, Барселона-Эль-Прат, и Пальма-де-Майорка, в разные дни и временные интервалы с конца марта до начала апреля.
Путешественники, планирующие побывать в Испании, должны приготовиться к значительным задержкам или даже отменам рейсов.
Уже через несколько недель крупные аэропорты в Испании могут работать с серьезными перебоями из-за забастовок. Выйдут на них работники, отвечающие за обработку багажа, разворот самолётов, их посадку и другие важные наземные услуги, пишет Euronews.
Почему в испанских аэропортах состоятся забастовки?
Наземный персонал аэропортов в стране планирует забастовку именно на время путешествий на Пасху – и этот период считается очень напряженным. К забастовкам призвали несколько испанских профсоюзов после споров относительно заработной платы и условий труда.
Присоединятся к нему 12 аэропортов в Испании – забастовка начнется уже в пятницу, 27 марта, и продлится в понедельник, среду и пятницу в три временных интервала: 5:00 до 7:00, с 11:00 до 17:00 и с 22:00 до полуночи, пишет The Sun.
Также на забастовки выйдет другой персонал аэропортов – это произойдет 28 – 29 марта и 2 – 6 апреля. Если соглашения не удастся достичь, забастовки могут продолжаться на периодической основе вплоть до конца 2026 года.
Вот в каких аэропортах путешественникам стоит ожидать задержек:
- Мадрид-Барахас;
- Малага-Коста-дель-Соль;
- Аликанте-Эльче;
- Пальма-де-Майорка;
- Барселона-Эль-Прат;
- Гран-Канария;
- Тенерифе-Южный и Северный;
- Лансароте;
- Валенсия;
- Ибица;
- Бильбао.
Что еще нужно знать путешественникам?
