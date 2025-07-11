Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде: какая причина

Россия отозвала согласие на функционирование генконсульства Польши в Калининграде, поэтому с 29 августа оно прекращает свою работу.

Об этом написали в пресс-службе российского МИД, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейская правда".

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Почему Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде?

11 июля в МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в РФ и вручили ему ноту. В ней говорится, что закрытие консульства в Калининграде – это ответ на закрытие российского консульства в Кракове.

Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без должной реакции и последствий,

– сообщили в МИД России.

Накануне, 12 мая, глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на деятельность российского консульства в Кракове. Это произошло из-за доказательств того, что пожар в торговом центре в Варшаве, произошедший в прошлом году, был результатом действий российских спецслужб.

Зато пресс-секретарь МИД России Захарова заявила, мол "Варшава сознательно разрушает отношения" между странами и действует против интересов граждан. Также она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги будет в ближайшее время".

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что Польша ввела пограничный контроль с двумя странами ЕС.