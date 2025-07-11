Про це написали у пресслужбі російського МЗС, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейська правда".

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Чому Росія закриває генконсульство Польщі у Калінінграді?

11 липня в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в РФ та вручили йому ноту. В ній йдеться, що закриття консульства у Калінінграді – це відповідь на закриття російського консульства у Кракові.

Російська дипломатія незмінно виходить з того, що жоден недружній випад проти нашої країни не залишиться без належної реакції і наслідків,

– повідомили у МЗС Росії.

Напередодні, 12 травня, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на діяльність російського консульства у Кракові. Це сталося через докази щодо того, що пожежа у торговому центрі у Варшаві, що сталася торік, була результатом дій російських спецслужб.

Натомість речниця МЗС Росії Захарова заявила, мовляв "Варшава свідомо руйнує відносини" між країнами та діє проти інтересів громадян. Також вона додала, що "адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде найближчим часом".

До речі, раніше ми вже розповідали, що Польща запровадила прикордонний контроль з двома країнами ЄС.