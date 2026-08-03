До 20 000 долларов: гражданам 50 стран придется вносить залог для получения визы в США

В Государственном департаменте США уже объявили, что гражданам из 50 стран придется вносить залог в размере до 20 000 долларов для получения туристической визы.

Пилотная версия программы по залогам для граждан некоторых стран была запущена еще в 2025 году – и, по утверждениям Государственного департамента, она доказала свою эффективность. Поэтому ее сделают постоянной, пишет Reuters.

Как будет работать программа визовых залогов в США?

Залог придется вносить гражданам 50 стран для оформления неиммиграционной визы.

Консульские сотрудники могут требовать от заявителей на неиммиграционные визы, на которые распространяется действие программы, внести залог в размере до 20 000 долларов в качестве условия выдачи визы,

– сообщили в министерстве иностранных дел.

После запуска в 2025 году Министерство внутренней безопасности и Министерство финансов США пришли к выводу, что механизм оказался эффективным и помогает обеспечить условия пребывания для владельцев виз.

Пока действовала пилотная программа, консульские сотрудники могли требовать залог в размере 5, 10 или даже 15 тысяч долларов. Но теперь минимальный размер в 5 000 долларов отменяется – зато максимальный размер залога повышают аж до 20 000 долларов.



В США могут требовать залог у заявителей на визы / Фото Pexels

Из 50 государств, на граждан которых распространяется программа, 30 расположены в Африке. Новые правила вступят в силу уже сегодня, 3 августа, после публикации в Федеральном реестре.

Эта новая политика США не затронет Украину. Вот список стран, гражданам которых придется вносить залог:

Алжир;

Ангола;

Антигуа и Барбуда;

Бангладеш;

Бенин;

Бутан;

Ботсвана;

Бурунди;

Кабо-Верде;

Камбоджа;

Центральноафриканская Республика;

Кот-д'Ивуар;

Куба;

Джибути;

Доминика;

Эфиопия;

Фиджи;

Габон;

Гамбия;

Грузия;

Гренада;

Гвинея;

Гвинея-Бисау;

Киргизская Республика;

Лесото;

Малави;

Мавритания;

Маврикий;

Монголия;

Мозамбик;

Намибия;

Непал;

Никарагуа;

Нигерия;

Папуа-Новая Гвинея;

Сан-Томе и Принсипи;

Сенегал;

Сейшельские острова;

Таджикистан;

Танзания;

ВОТ;

Тонга;

Тунис;

Туркменистан;

Тувалу;

Уганда;

Вануату;

Венесуэла;

Замбия;

Зимбабве.

Власти США утверждают, что эти меры должны сократить количество случаев нарушения визового режима. Впрочем, правозащитные организации уже предупреждают, что это может создать проблемы, в том числе и с законными поездками в страну.

Дональд Трамп тем временем называет эти меры необходимыми для укрепления национальной безопасности. Помимо того, что он уже заявлял о желании ограничить нелегальную иммиграцию, его администрация также усложнила процедуру легальной иммиграции. В частности, для соискателей определенных виз установлены очень высокие сборы; кроме того, недавно ввели проверку социальных сетей соискателей виз и иммигрантов.