До 20 000 долларов: гражданам 50 стран придется вносить залог для получения визы в США
В Государственном департаменте США уже объявили, что гражданам из 50 стран придется вносить залог в размере до 20 000 долларов для получения туристической визы.
Пилотная версия программы по залогам для граждан некоторых стран была запущена еще в 2025 году – и, по утверждениям Государственного департамента, она доказала свою эффективность. Поэтому ее сделают постоянной, пишет Reuters.
Как будет работать программа визовых залогов в США?
Залог придется вносить гражданам 50 стран для оформления неиммиграционной визы.
Консульские сотрудники могут требовать от заявителей на неиммиграционные визы, на которые распространяется действие программы, внести залог в размере до 20 000 долларов в качестве условия выдачи визы,
– сообщили в министерстве иностранных дел.
После запуска в 2025 году Министерство внутренней безопасности и Министерство финансов США пришли к выводу, что механизм оказался эффективным и помогает обеспечить условия пребывания для владельцев виз.
Пока действовала пилотная программа, консульские сотрудники могли требовать залог в размере 5, 10 или даже 15 тысяч долларов. Но теперь минимальный размер в 5 000 долларов отменяется – зато максимальный размер залога повышают аж до 20 000 долларов.
В США могут требовать залог у заявителей на визы / Фото Pexels
Из 50 государств, на граждан которых распространяется программа, 30 расположены в Африке. Новые правила вступят в силу уже сегодня, 3 августа, после публикации в Федеральном реестре.
Эта новая политика США не затронет Украину. Вот список стран, гражданам которых придется вносить залог:
- Алжир;
- Ангола;
- Антигуа и Барбуда;
- Бангладеш;
- Бенин;
- Бутан;
- Ботсвана;
- Бурунди;
- Кабо-Верде;
- Камбоджа;
- Центральноафриканская Республика;
- Кот-д'Ивуар;
- Куба;
- Джибути;
- Доминика;
- Эфиопия;
- Фиджи;
- Габон;
- Гамбия;
- Грузия;
- Гренада;
- Гвинея;
- Гвинея-Бисау;
- Киргизская Республика;
- Лесото;
- Малави;
- Мавритания;
- Маврикий;
- Монголия;
- Мозамбик;
- Намибия;
- Непал;
- Никарагуа;
- Нигерия;
- Папуа-Новая Гвинея;
- Сан-Томе и Принсипи;
- Сенегал;
- Сейшельские острова;
- Таджикистан;
- Танзания;
- ВОТ;
- Тонга;
- Тунис;
- Туркменистан;
- Тувалу;
- Уганда;
- Вануату;
- Венесуэла;
- Замбия;
- Зимбабве.
Власти США утверждают, что эти меры должны сократить количество случаев нарушения визового режима. Впрочем, правозащитные организации уже предупреждают, что это может создать проблемы, в том числе и с законными поездками в страну.
Дональд Трамп тем временем называет эти меры необходимыми для укрепления национальной безопасности. Помимо того, что он уже заявлял о желании ограничить нелегальную иммиграцию, его администрация также усложнила процедуру легальной иммиграции. В частности, для соискателей определенных виз установлены очень высокие сборы; кроме того, недавно ввели проверку социальных сетей соискателей виз и иммигрантов.