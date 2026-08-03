Пілотну версію програми щодо застав для громадян деяких країн запровадили ще 2025 року – і, за твердженнями Державного департаменту, вона довела свою ефективність. Відтак, її зроблять постійною, пише Reuters.

Як працюватиме програма візових застав у США?

Заставу доведеться вносити громадянам 50 країн для оформлення неімміграційної візи.

Консульські співробітники можуть вимагати від заявників на неімміграційні візи, на яких поширюється дія програми, внести заставу в розмірі до 20 000 доларів як умову видачі візи,

– повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Після запуску у 2025 році Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство фінансів США дійшли висновку, що механізм виявився дієвим та допомагає забезпечити умови перебування для власників віз.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Поки тривала пілотна програма, консульські співробітники могли вимагати заставу у розмірі 5, 10 чи навіть 15 тисяч доларів. Але тепер мінімум у 5 000 доларів скасовується – натомість максимальний розмір застави підвищують аж до 20 000 доларів.



У США можуть просити заставу у заявників на візи / Фото Pexels

З 50 держав, на громадян яких поширюється програма, 30 розташовані в Африці. Нові правила набудуть чинності вже сьогодні, 3 серпня, після публікації у Федеральному реєстрі.

Україну ця нова політика США не зачепить. Ось список країн, громадянам яких доведеться залишити заставу:

Алжир;

Ангола;

Антигуа і Барбуда;

Бангладеш;

Бенін;

Бутан;

Ботсвана;

Бурунді;

Кабо-Верде;

Камбоджа;

Центральноафриканська Республіка;

Кот-д'Івуар;

Куба;

Джибуті;

Домініка;

Ефіопія;

Фіджі;

Габон;

Гамбія;

Грузія;

Гренада;

Гвінея;

Гвінея-Бісау;

Киргизька Республіка;

Лесото;

Малаві;

Мавританія;

Маврикій;

Монголія;

Мозамбік;

Намібія;

Непал;

Нікарагуа;

Нігерія;

Папуа-Нова Гвінея;

Сан-Томе і Прінсіпі;

Сенегал;

Сейшельські острови;

Таджикистан;

Танзанія;

Того;

Тонга;

Туніс;

Туркменістан;

Тувалу;

Уганда;

Вануату;

Венесуела;

Замбія;

Зімбабве.

Влада США стверджує, що ці заходи мають скоротити кількість випадків порушення візового режиму. Втім, правозахисні організації вже попереджають, що це може створити проблеми в тому числі й з законними поїздками до країни.

Дональд Трамп тим часом називає ці заходи необхідними для посилення національної безпеки. Окрім того, що він вже заявляв про бажання обмежити нелегальну імміграцію, його адміністрація також ускладнила процедуру легальної імміграції. Зокрема, для заявників на певні візи виставили дуже високі збори; окрім того, нещодавно запровадили й перевірку соціальних мереж заявників на візи та іммігрантів.