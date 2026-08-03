Пилотная версия программы по залогам для граждан некоторых стран была запущена еще в 2025 году – и, по утверждениям Государственного департамента, она доказала свою эффективность. Поэтому ее сделают постоянной, пишет Reuters.

Как будет работать программа визовых залогов в США?

Залог придется вносить гражданам 50 стран для оформления неиммиграционной визы.

Консульские сотрудники могут требовать от заявителей на неиммиграционные визы, на которые распространяется действие программы, внести залог в размере до 20 000 долларов в качестве условия выдачи визы,
– сообщили в министерстве иностранных дел.

После запуска в 2025 году Министерство внутренней безопасности и Министерство финансов США пришли к выводу, что механизм оказался эффективным и помогает обеспечить условия пребывания для владельцев виз.

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Пока действовала пилотная программа, консульские сотрудники могли требовать залог в размере 5, 10 или даже 15 тысяч долларов. Но теперь минимальный размер в 5 000 долларов отменяется – зато максимальный размер залога повышают аж до 20 000 долларов.

Доллары
В США могут требовать залог у заявителей на визы / Фото Pexels

Из 50 государств, на граждан которых распространяется программа, 30 расположены в Африке. Новые правила вступят в силу уже сегодня, 3 августа, после публикации в Федеральном реестре.

Эта новая политика США не затронет Украину. Вот список стран, гражданам которых придется вносить залог:

  • Алжир;
  • Ангола;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Бангладеш;
  • Бенин;
  • Бутан;
  • Ботсвана;
  • Бурунди;
  • Кабо-Верде;
  • Камбоджа;
  • Центральноафриканская Республика;
  • Кот-д'Ивуар;
  • Куба;
  • Джибути;
  • Доминика;
  • Эфиопия;
  • Фиджи;
  • Габон;
  • Гамбия;
  • Грузия;
  • Гренада;
  • Гвинея;
  • Гвинея-Бисау;
  • Киргизская Республика;
  • Лесото;
  • Малави;
  • Мавритания;
  • Маврикий;
  • Монголия;
  • Мозамбик;
  • Намибия;
  • Непал;
  • Никарагуа;
  • Нигерия;
  • Папуа-Новая Гвинея;
  • Сан-Томе и Принсипи;
  • Сенегал;
  • Сейшельские острова;
  • Таджикистан;
  • Танзания;
  • ВОТ;
  • Тонга;
  • Тунис;
  • Туркменистан;
  • Тувалу;
  • Уганда;
  • Вануату;
  • Венесуэла;
  • Замбия;
  • Зимбабве.

Власти США утверждают, что эти меры должны сократить количество случаев нарушения визового режима. Впрочем, правозащитные организации уже предупреждают, что это может создать проблемы, в том числе и с законными поездками в страну.

Дональд Трамп тем временем называет эти меры необходимыми для укрепления национальной безопасности. Помимо того, что он уже заявлял о желании ограничить нелегальную иммиграцию, его администрация также усложнила процедуру легальной иммиграции. В частности, для соискателей определенных виз установлены очень высокие сборы; кроме того, недавно ввели проверку социальных сетей соискателей виз и иммигрантов.