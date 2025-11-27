За одну ошибку в Италии могут оштрафовать на 500 евро: почти никто не знает об этом законе

Многие туристы мечтают поехать в отпуск в невероятную Италию – ведь она захватывает не только красивыми пейзажами и мягким климатом, но и древней историей и архитектурой.

Многие туристы в Италии посещают Венецию – небольшой город каналов. И несмотря на то, что там ежегодно бывают миллионы путешественников, лишь единицы знают об одном необычном правиле, из-за которого можно получить штраф в 500 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

За что можно получить штраф в Венеции?

Большинство людей не знают об одном правиле, за которое в Венеции можно получить немалый штраф. В частности, закон касается птиц, которые нравятся туристам, но досаждают местным жителям. Говорится о голубях, которые собираются на площади Сан-Марко.

Многие путешественники выкладывают фотографии на фоне этих птиц, но именно они стали пиар-кошмаром для города. Поэтому еще в 2008 году местные власти ввели строгий запрет на продажу и распространение зерна для кормления голубей и других птиц в этом городе, пишет Reuters. И это произошло после того, как десятки местных жителей начали жаловаться на невероятное количество птичьего помета по всему городу.

Поэтому сейчас если местные полицейские поймают вас на попытке покрошить хлеб голубям, на вас может быть наложен штраф до 500 евро. На площади все еще можно найти продавцов с зерном и кормом для птиц – впрочем, по закону, оштрафовать могут и вас, и их.

Все видели фотографии туристов, покрытых голубями, на площади Сан-Марко; это стало чем-то вроде венецианской традиции. Но мало кто знает, что кормить голубей на площади незаконно,

– поделился эксперт по путешествиям Саймон Худ.

А из-за того, что в 2026 году Италия должна принять Зимние Олимпийские игры, власть, вероятно, будет даже более бдительной.

