Пляжные игры, громкоговорители и курение: вот за что можно получить штраф на Майорке с 2026 года

Майорка – это невероятно популярный курорт, к которому стекаются миллионы туристов ежегодно. Впрочем, не все знают о новых правилах на острове, из-за которых можно получить немалый штраф за довольно, на первый взгляд, невинные действия.

Перед тем как планировать желанное путешествие за границу, всегда следует проверить, что запрещено в той или иной стране. Например, на испанской Майорке есть немало правил, о которых туристы могут даже не догадываться – пока им не выпишут штраф, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Что запрещено туристам на Майорке?

Путешественники, что отправятся в Пуэрто-Сольер уже следующим летом, столкнутся с гораздо более строгими ограничениями: местные власти представили планы по уменьшению деструктивного поведения на пляже.

И кроме того, что под запретом оказались пляжные колонки и импровизированные дискотеки, штраф можно и получить за некоторые спортивные игры. Новые правила запрещают теннис, футбол и волейбол, если они мешают другим. Также в отведенных для купания местах нельзя играть в водные виды спорта, например водное поло и тому подобное.

Также под запретом уже совсем скоро может оказаться вся уличная торговля, а торговцам, которые нарушат правила, придется заплатить немалые штрафы. Незначительные нарушения обойдутся в 750 евро, серьезные – в 1500, а чрезвычайно серьезные приведут к штрафу аж в 3000 евро.

Кроме того, в запланированных запретах упоминаются также громкоговорители, радио и любые другие звуковые устройства – это расширяет действующие правила Балеарских островов, что уже запрещают ночевку на пляже и кемпинг.

Также в Испании уже существует немало правил о запрете на курение и вейпинг в общественных местах – в том числе и на пляжах, пишет Euronews.

В последние годы Майорка переживает немалое давление из-за чрезмерного туризма – ежегодно курорты посещают миллионы путешественников, и местные власти пытаются принять меры для того, чтобы уменьшить влияние туризма на местных жителей.

И новые предложения и запреты уже вызвали немало критики со стороны Социалистической партии города – ее представитель Жауме Матеу убежден, что несмотря на то, что плохое поведение следует сдерживать, но меры не должны быть слишком жесткими. А туристы и местные должны иметь возможность свободно отдыхать на пляже, не обремененные слишком строгими правилами.

