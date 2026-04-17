"Системный провал": в популярных аэропортах Европы очереди по 3–4 часа из-за запуска EES

Из-за внедрения новой системы EES в европейских аэропортах уже образовались многодневные очереди на пограничном контроле. Причиной является то, что новая система въезда/выезда ЕС требует регистрации персональных и биометрических данных для людей. не входящих в Евросоюз.

Группа авиакомпаний уже призывает Европейскую комиссию разрешить "полное и частичное приостановление" действия EES вплоть до конца лета там, где это нужно – и это всего через неделю после запуска системы въезда выезда, пишет Euronews.

Какие проблемы возникли после запуска системы EES?

Еще на выходных новая система въезда/выезда ЕС привела к настоящему хаосу на границе в аэропортах, ведь очереди растянулись на три часа, а многие пассажиры застряли в чужой стране и пропустили свои рейсы.

Новую систему ввели в пятницу, 10 апреля, после поэтапной подготовки и ряда задержек, и сейчас она действует в 29 странах. Она меняет ручное проставление штампов в паспортах цифровыми записями въездов, выездов и отказов во въезде, а также собирает биометрические данные – изображения лица и отпечатки пальцев.

Уже совсем скоро после запуска системы несколько авиакомпаний заявили, что основные проблемы, о которых они предупреждали ранее, стали реальностью, а одна компания высказалась даже резче и написала, что трехчасовое стояние в очереди на пограничном контроле – это не "проблема начального этапа", а "системный сбой".

Почему внедрение EES привело к задержке пассажиров?

Система EES уже действует в странах Шенгенской зоны и требует от всех путешественников, не входящих в ЕС, проходить новую процедуру регистрации на границе. И именно эта дополнительная проверка вызывает задержки, пишет Visit Ukraine. По оценкам Европейской комиссии, в среднем время регистрации составляет 70 секунд. Но на практике оказалось, что это скорее 5 минут на одного человека.

А для крупных аэропортов эта разница оказалась критически важной – особенно в часы пик.

Один из крупнейших сбоев уже произошел в Италии – более 100 пассажиров так и не сели на свой рейс из Милана в Манчестер из-за задержек в паспортном контроле.

Многие авиакомпании предлагают отложить полное внедрение системы вплоть до октября. Впрочем, Европейская комиссия настаивает, что система хорошо работает в большинстве государств-членов, а технические проблемы, что обнаружили в некоторых странах, быстро решаются.

Сейчас наибольшие трудности и очереди наблюдаются в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции.

