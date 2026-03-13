Люди бежали из домов среди ночи: Турцию встряхнуло мощное землетрясение

Среди ночи жители нескольких городов на севере Турции неожиданно почувствовали толчки земли: регион оказался под влиянием землетрясения магнитудой 5,5 балла.

Землетрясение в 03:55 почувствовали жители сразу нескольких городов – Никсара, Самсуна, Амасьи, Сиваса и Орду, расположенного на берегу Черного моря, пишет Hurriyet Daily News.

Что известно о землетрясении в Турции?

Землетрясение произошло на глубине 3,67 километра и достигло достаточно мощных 5,5 баллов по шкале Рихтера. В Управлении по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции заявили, что полевые работы все еще продолжаются, но сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

Также начальные проверки не обнаружили никаких перебоев в работе транспорта или коммуникаций. К счастью, никто не пострадал во время землетрясения. Впрочем, в качестве меры предосторожности власти Токата приостановили обучение на один день по всей провинции.

Турция довольно часто страдает от землетрясений – и поэтому обеспокоенные жители, проснувшиеся из-за природного явления среди ночи, выбегали из домов и ждали окончания землетрясения на улицах или в машинах.

Напомним, что в 2023 году землетрясение магнитудой 7,8 балла в Турции унесло жизни более 53 000 человек и разрушило или повредило сотни тысяч зданий в 11 южных и юго-восточных провинциях, пишет ABC News.

