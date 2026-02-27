Это возможность почувствовать абсолютную тишину, чистый воздух и скандинавскую простоту жизни. В то же время победители должны будут взять на себя ответственность за остров, сообщает Travel + Leisure.
Что это за программа?
Инициатива под названием Your Swedish Island реализуется при поддержке национальной туристической организации Visit Sweden в сотрудничестве с Swedish National Property Board. По условиям программы, пятерых победителей поселят на одном из предварительно отобранных островов.
Интересно, что в целом Швеция имеет более 267 тысяч островов – больше, чем любая другая страна мира. Выбранные локации:
- расположены в уединенных местах;
- окружены природой и водой;
- одновременно находятся достаточно близко к населенным пунктам, чтобы можно было приобрести продукты или воспользоваться базовыми услугами.
Речь идет не о полной изоляции, а о балансе между уединением и комфортом.
Какое главное условие?
Жилье предоставляется бесплатно, однако победители становятся так называемыми "смотрителями острова". Это означает, что они обязуются:
- поддерживать территорию в надлежащем состоянии;
- заботиться о сохранении природы;
- выполнять базовые обязанности по stewardship (опеке и надзору).
Перед заселением участники подписывают контракт с четко прописанными условиями ответственности. В случае нарушения правил могут применяться финансовые санкции. Таким образом, программа – это не просто "год отдыха", а возможность жить в гармонии с природой и одновременно нести за нее ответственность.
Швеция предлагает бесплатный год на острове / Фото Unsplash
Как подать заявку?
Податься может любой желающий. Заявки принимаются онлайн через официальный туристический портал Швеции. Чтобы повысить шансы на победу, организаторы советуют:
- записать креативное видео-обращение;
- опубликовать его в Instagram или TikTok;
- использовать хэштеги #visitsweden и #YourSwedishIsland.
Жюри будет оценивать кандидатов по креативности, личной мотивацией и готовностью взять на себя ответственность. Победителей планируют объявить в июне.
По результатам социологического исследования компании YouGov, почти половина опрошенных заявили, что были бы рады пожить на собственном острове, чтобы убежать от толпы. Людей привлекают:
- тишина и минимум шума;
- свежий воздух;
- открытый доступ к природе;
- возможность замедлиться и перезагрузиться.
Генеральный директор Visit Sweden Susanne Andersson отметила, что даже если не удастся выиграть, в стране достаточно мест для тех, кто ищет покоя – от тихих озер до открытых пляжей.
Ранее мы писали, что Фонд дикой природы Южного и Западного Уэльса ищет волонтеров для работы на острове Скомер с бесплатным проживанием и питанием в обмен на помощь с охраной природы. Волонтерам предлагают мониторинг популяции морских птиц и помощь туристам, а также уникальный опыт жизни на острове без постоянного населения.