Это возможность почувствовать абсолютную тишину, чистый воздух и скандинавскую простоту жизни. В то же время победители должны будут взять на себя ответственность за остров, сообщает Travel + Leisure.

Что это за программа?

Инициатива под названием Your Swedish Island реализуется при поддержке национальной туристической организации Visit Sweden в сотрудничестве с Swedish National Property Board. По условиям программы, пятерых победителей поселят на одном из предварительно отобранных островов.

Интересно, что в целом Швеция имеет более 267 тысяч островов – больше, чем любая другая страна мира. Выбранные локации:

расположены в уединенных местах;

окружены природой и водой;

одновременно находятся достаточно близко к населенным пунктам, чтобы можно было приобрести продукты или воспользоваться базовыми услугами.

Речь идет не о полной изоляции, а о балансе между уединением и комфортом.

Какое главное условие?

Жилье предоставляется бесплатно, однако победители становятся так называемыми "смотрителями острова". Это означает, что они обязуются:

поддерживать территорию в надлежащем состоянии;

заботиться о сохранении природы;

выполнять базовые обязанности по stewardship (опеке и надзору).

Перед заселением участники подписывают контракт с четко прописанными условиями ответственности. В случае нарушения правил могут применяться финансовые санкции. Таким образом, программа – это не просто "год отдыха", а возможность жить в гармонии с природой и одновременно нести за нее ответственность.



Швеция предлагает бесплатный год на острове / Фото Unsplash

Как подать заявку?

Податься может любой желающий. Заявки принимаются онлайн через официальный туристический портал Швеции. Чтобы повысить шансы на победу, организаторы советуют:

записать креативное видео-обращение;

опубликовать его в Instagram или TikTok;

использовать хэштеги #visitsweden и #YourSwedishIsland.

Жюри будет оценивать кандидатов по креативности, личной мотивацией и готовностью взять на себя ответственность. Победителей планируют объявить в июне.

По результатам социологического исследования компании YouGov, почти половина опрошенных заявили, что были бы рады пожить на собственном острове, чтобы убежать от толпы. Людей привлекают:

тишина и минимум шума;

свежий воздух;

открытый доступ к природе;

возможность замедлиться и перезагрузиться.

Генеральный директор Visit Sweden Susanne Andersson отметила, что даже если не удастся выиграть, в стране достаточно мест для тех, кто ищет покоя – от тихих озер до открытых пляжей.

Ранее мы писали, что Фонд дикой природы Южного и Западного Уэльса ищет волонтеров для работы на острове Скомер с бесплатным проживанием и питанием в обмен на помощь с охраной природы. Волонтерам предлагают мониторинг популяции морских птиц и помощь туристам, а также уникальный опыт жизни на острове без постоянного населения.