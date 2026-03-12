В Сахаре температура иногда поднимается до +50 градусов по Цельсию – но в марте она внезапно упала ниже нуля. Это привело к выпадению снега и невероятных пейзажей с белыми песчаными дюнами, пишет The Sun.
Что известно о снеге в Сахаре?
Падение температуры в Алжире до минусовых отметок стало сюрпризом не только для туристов, но и для местных. Снег в дюнах – точно не ежедневное явление, и снегопад стал лишь седьмым за последние четыре десятилетия.
Но даже это – достаточно много. Ведь до 2016 года последний раз снег в городе Айн-Сефра выпадал аж в 1979 году. Этот город, название которого дословно переводится как "желтая весна", также известен как "Ворота пустыни".
В Сахаре выпал снег: фото с X
Оно расположено на северном краю Сахары у подножия Атласских гор – и именно там образуются идеальные условия для снега.
Температура там опустилась до -2...-3 градусов по Цельсию к удивлению местных жителей.
И несмотря на то, что на фотографиях снег имеет контрастный и невероятный вид, сам снегопад длился всего считанные минуты, а снег растаял невероятно быстро.
Похожие аномалии иногда случаются и в других частях Ближнего Востока. В частности, в Саудовской Аравии снег выпадал в 2018 году, а также настоящие снегопады тогда накрыли Ливан, Иран и Сирию – некоторые регионы засыпало на 1,2 метра.
Что еще стоит увидеть туристам?
