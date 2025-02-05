Продолжает "шатать": люди массово эвакуируются с самого популярного острова Греции

На Санторини, одном из самых популярных туристических направлений Греции, происходят частые землетрясения. Поскольку сейсмическая активность продолжается, многие туристы и местные жители принимают непростое решение покинуть остров из соображений безопасности.

За последние 48 часов в окрестностях Санторини было зафиксировано более 300 землетрясений, что привело к эвакуации около 9 000 местных жителей на материк. Власти вводят усиленные меры безопасности, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Люди покидают Санторини из-за землетрясений

За последние два дня вблизи острова было зафиксировано более 300 землетрясений, что вызывает беспокойство экспертов, которые предупреждают, что сейсмическая активность может длиться несколько недель.

Власти закрыли школы и предупредили о недопустимости больших собраний в закрытых помещениях, но премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию,

– говорится в сообщении.

Сейчас на острове нет значительных повреждений. Однако, чрезвычайные меры принимаются как предупредительный шаг.

Сотни людей собрались в порту во вторник утром, 4 февраля, чтобы сесть на паром, который направлялся на материк. Aegean Airlines сообщила, что с воскресенья примерно 6 000 пассажиров покинули остров на пароме. А еще от 2 500 до 2 700 человек вылетели из Санторини в Афины самолетом.

Туристы и жители эвакуируются с Санторини: смотрите видео

Перевозчик объявил о добавлении 9 экстренных рейсов в свое расписание по просьбе Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской обороны.

Остров, который обычно привлекает миллионы туристов ежегодно, переживает значительное снижение количества заказов на это время года. Как следствие, большинство эвакуированных – это местные жители и рабочие.

Напомним, 2 февраля на греческом острове Санторини было зафиксировано серию землетрясений силой от 3 до 4,5 баллов.

К слову, в конце января на Санторини зафиксировали рост вулканической активности. Последнее значительное извержение здесь произошло в 1950 году.