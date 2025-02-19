Оползни и выбросы газов из-под земли: кадры с Санторини до и после начала землетрясений

На Санторини продолжается серия подземных толчков. Большинство населения покинули остров, поэтому сейчас он выглядит пустым.

Течение жизни на Санторини существенно изменилось, многим людям пришлось покинуть свои дома. Об этом пишет 24 Канал.

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Какова ситуация на острове сейчас

По данным сейсмологической лаборатории Афинского университета (EKPA), с 26 января по 13 февраля в Эгейском море произошло более 18 400 землетрясений у островов архипелага Киклады, в который входит Санторини.

Сейчас частота подземных толчков снизилась. Однако в понедельник 17 февраля между островами Аморгос и Санторини снова произошло довольно сильное землетрясение магнитудой 5,1, пишет Anadolu Ajansı.

Последствия землетрясений на Санторини: кадры до и после

На Санторини всегда было людно. На небольшом острове в целом проживают около 15 тысяч человек. Кроме того, большую часть года улицы острова заполнены туристами, ведь туристический сезон там длится аж 8 месяцев.



Туристический сезон на Санторини / Pexels



Улицы Санторини всегда были заполнены людьми / скриншот из сюжета NBC News



Туристы на Санторини летом / скриншот из сюжета NBC News

Значительных повреждений на острове пока нет, но специалисты отслеживают выбросы газов, а также поднятие и смещение почвы. Людей призывают не подходить к горным склонам и прибрежным районам – опасные зоны на острове огородили лентами.

Местные власти также предупредили людей, что в случае сильного землетрясения надо отойти от прибрежных районов и искать высоту.



Оползни на Санторини / скриншот из сюжета NBC News



Склоны острова огородили лентами / скриншот из сюжета NBC News

Сейчас остров выглядит пустым. С начала землетрясений с Санторини эвакуировали по меньшей мере 11 тысяч человек. Большинство из них именно местные жители, потому что сейчас низкий туристический сезон.

Люди, которые жили в домах в склонах гор, оставили свои дома, ведь теперь там опасно.

А на улицах можно встретить разве что одиночных горожан, представителей экстренных служб и туристов-экстремалов, которые решили остаться, чтобы насладиться красотой необитаемого острова.



Улицы Санторини стали пустыми / скриншот из сюжета NBC News

Тем временем правительство решило построить специальный порт для эвакуации в дополнение к большому порту, который сейчас строят на острове.