Абсолютное безумие, – женщина приобрела потерянный чемодан на аукционе и обнаружила настоящее "сокровище"

В аэропортах часто случаются случаи, когда путешественники теряют багаж. В случаях, когда вещи остаются ненужными и никто не появляется, чтобы их забрать, некоторые аэропорты решают проводить аукционы по продаже утерянных вещей.

Целые чемоданы и сумки часто выставляют на продажу, не открывая их, оставляя как администрацию аэропорта, так и потенциальных покупателей в неведении относительно содержимого. Такая история произошла и с женщиной, по имени Бекки, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Женщина приобрела потерянный чемодан и нашла настоящее "сокровище"

Бекки решила проверить свою удачу на таком аукционе и потратила 130 фунтов стерлингов (6 800 гривен – Закордон) на приобретение багажа, владелец которого так и не был найден. Большой чемодан цвета розового золота был утерян в лондонском аэропорту Хитроу.

Среди вещей были туфли в идеальном состоянии и оценивались примерно в 170 фунтов стерлингов, шлепанцы от Juicy Couture стоимостью около 25 фунтов стерлингов.

Там также было несколько пакетов из онлайн-магазина Shein, пара выпрямителей для волос и белый iPad.

Что было внутри: смотрите видео

Общая стоимость найденного составляет около 990 фунтов стерлингов (более 51 500 гривен – Закордон). Это значительно превышает потраченную сумму.

В своем заявлении Бекки описала свою покупку как "абсолютное безумие". Она рассказала, что ранее уже трижды покупала потерянный багаж, считая это дело финансово рискованным, но приятным делом.